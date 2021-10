A Győri Audi ETO KC újabb meghatározó, világklasszis játékosa döntött a szerződés hosszabbítása mellett. A klubvezetés, Dr. Bartha Csaba elnökkel az élen továbbra is követi a klub hosszútávú stratégiáját, és a klubkézilabdázás élvonalban maradás biztosítására Stine Oftedal-lal egyezett meg a folytatásról.

A Győri Audi ETO KC kiemelt célja továbbra is, hogy közép és hosszú távon olyan keretet alakítson ki, amely alkalmas a legmagasabb szakmai célok elérésére. Ezen stratégia biztosítása és sikere érdekében klubunk időben megkezdte a tárgyalásokat kulcsjátékosainkkal szerződéseik meghosszabbításáról. A világ legjobb játékosának is megválasztott irányítónkkal Stine Oftedal-lal sikerült megegyezni a folytatásról.

„Nagyon boldog vagyok, hogy Stine Oftedal továbbra is zöld-fehérben folytatja karrierjét. Őt senkinek sem kell bemutatni, a világ egyik legjobb játékosa, korának meghatározó sportolója. A szerződéshosszabbításról szóló tárgyalások gyorsan lezajlottak és könnyen megegyezésre jutottunk a folytatást illetően, hiszen a felek akarata az első pillanattól kezdve egyezett.” – kezdte Dr. Bartha Csaba. „Stine 2017-ben csatlakozott a Győri Audi ETO KC együtteséhez, s úgy gondolom, a klubnál eltöltött eddigi elnöki pályafutásom egyik legjobb igazolását hajtottuk vele végre. Kiegyensúlyozott teljesítménye és elkötelezettsége garanciát jelent számunkra, s úgy látjuk, megtalálta a helyét Győrben – nem véletlen tehát, hogy ezennel másodszor is meghosszabbította szerződését klubunkkal. A norvég válogatottban elért sikerei mellett a Győrben eltöltött évek alatt egyéni és csapatszinten is fantasztikus magasságokba jutott, mára posztján a világ legjobb játékosának nevezhetjük. Személyiségének, szorgalmának és a kézilabda iránt mutatott alázatának is köszönhetően igazi vezéregyéniség és példakép a jövő generációi számára. A vele történő hosszabbítás kiemelkedően fontos lépés hosszútávú céljaink elérése érdekében. Örömmel jelenthetem, hogy 1+1 éves szerződést írtunk alá.” – nyilatkozta klubunk elnöke.

„Nagyon örülök és büszke vagyok, hogy a Győri Audi ETO KC tagja lehetek, és az is leszek a jövőben. Gyermekkori álmom vált valóra azzal, hogy itt, Győrben játszhatok és hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy folytathatom ezt az álmot. A klub, a város és a szurkolók igazán különlegesek számomra. Bízom benne, hogy nem csak idén, hanem a jövőben is szép sikereket érünk el közösen.” – nyilatkozta Stine Oftedal.

Stine Oftedal 2017 nyarán csatlakozott csapatunkhoz, eddig 167 mérkőzésen lépett pályára zöld-fehér mezben, és 745 gólt szerzett. A harminc éves irányítót – mióta klubunk játékosa- a 2018/2019-es női EHF Bajnokok Ligája szezon All Star csapatának tagjává, 2019-ben pedig a világ legjobb játékosának választották, valamint a 2020-as női kézilabda Európa-bajnokságon szintén bekerült az All Star csapatba. A Győri Audi ETO KC-val eddig két Bajnokok Ligája győzelmet, két magyar bajnoki címet és három Magyar Kupa győzelmet ünnepelhetett.

Forrás: gyorietokc.hu

Borítókép: gyorietokc.hu