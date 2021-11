Danyi Gábor vezetőedző és Zdravko Zovko másodedző hétfőn távozott a Siófok KC élvonalbeli női kézilabdacsapatától.

A klub honlapja szerint Danyi már a címvédő Ferencváros elleni, szombaton 33-31-re elveszített bajnoki mérkőzés előtt lemondott posztjáról, amit a vezetőség elfogadott. A Mosonmagyaróvár elleni, 48-29-re elveszített bajnoki után Fodor János ügyvezető több alkalommal tárgyalóasztalhoz ült az edzőpárossal, hogy megvitassák a kialakult helyzetet és a fejlődés lehetőségét. Az egyeztetések után az a döntés született, hogy a felek nem folytatják a közös munkát.

A Győri Audi ETO KC szakvezetőjeként 2019-ben Bajnokok Ligáját, bajnokságot és Magyar Kupát nyert Danyi január 5-én jelentette be, hogy nyáron távozik a győriektől és átveszi a Siófok irányítását. Fodor elmondta, hosszú távú megoldásként tekintettek az 57 éves trénerre, és bár tisztában voltak vele, hogy az elmúlt évekhez képest gazdasági- és sportszakmai tekintetben is vissza kell lépniük, mert több szempontból is korlátozottak a lehetőségeik, még ezzel együtt is a 3-6. hely megszerzését célozták meg. A közlemény szerint az eredmények és a pályán mutatott teljesítmény is elmaradt a várakozásoktól.

"Bár Gábor volt a vezetőedző, de nem egy személyben ő a felelős a történtekért. Sokkal többet vártam a játékosoktól is" - nyilatkozta Fodor. Hozzátette, az új vezetőedző személyét hamarosan bejelentik.

Danyi Gábor úgy fogalmazott, az elmúlt hónapok teljesítménye, és különösen a Mosonmagyaróvár elleni mélypont rávilágított arra, hogy ez a projekt ilyen formában nem folytatható.

"Én voltam a vezetőedző, és vállalom a felelősséget. Úgy gondolom, a Ferencváros elleni mérkőzésen megmutattam, mit és hogyan szerettem volna" - magyarázta.

Távozik a csapattól Danyi segítője, Zdravko Zovko is, aki tavaly nagyon nehéz időszakban átvette a vezetőedzői posztot, és az Európa-ligában ezüstérmet szerzett az együttessel.

