A szezon utolsó bajnoki mérkőzésén a Boglári Akadémia-SZISE csapata 32-25-re alul maradt a Kisvárdával szemben, és miután a Szombathely nyert, eldőlt, hogy a mieink a 12. helyen végeztek és elbúcsúznak az élvonaltól. Bár az utolsó mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, büszkék lehetünk játékosainkra és a szakmai stábra, hiszen emberfeletti munkát végeztek és 13 pontot szerezve megmutatták, mire képesek a többségében ifjúsági korú magyar fiatalok a felnőtt mezőnyben.

Az elmúlt 17 évben, mióta digitálisan tartják nyilván a tabellát, az NB I-es felnőtt bajnokságokban mindössze egy esetben, 2016-ban fordult elő, hogy 13 pontot szerzett csapat nem maradt az első osztályban. Az NB I-es bajnokság zárómeccsén az első perctől kezdve a Kisvárda ragadta magához az előnyt, és bár a mieink igyekeztek tartani a lépést a vendégekkel, csak megközelíteni tudták őket, a félidőben négy góllal vezettek a fehérmezesek. A második félidőben egyre inkább látszott a kisvárdaiak fizikai fölénye, rendre megtalálták az utat a kapunk felé és egyre nőtt az előnyük. Az ellenfél végül hétgólos győzelmet aratott, a Boglári Akadémia-SZISE pedig, amely utoljára lépett pályára ebben a felállásban, emelt fővel gondolhatnak vissza első NB I-es szezonjukra.

K&H női kézilabda liga, 26. forduló

Boglári Akadémia-SZISE - Kisvárda Master Good SE 25-32 (10-14)

Ifj. Kiss Szilárd: Szerettük volna megnehezíteni a Kisvárda dolgát, de ennyiszer nem lehet csapatot építeni egy szezonban. Szerkezeti problémánk volt, Woth Viki személyben alapemberünk esett ki a védekezésből és hosszú idő lesz, mire – az ifjúsági válogatottban is – megtaláljuk, hogyan pótoljuk őt, de a jobbátlövő poszt is eltűnt a sérültek miatt. Rengeteg a megszerzett 13 pont, nem is reméltük, hogy ennyit összeszedünk, ez hatalmas teljesítmény egy ilyen fiatal csapattól. Az utolsó meccsen már volt egy „bentmaradásos” nyomás a gyerekeken, ezt a tétet még nem bírták el, de ebből is fejlődni kell, építkezniük kell. Fokozott terhelést kaptunk az elmúlt időszakban, és az a fizikum, amivel ma találkoztunk, már sok volt nekünk. Büszkék lehetünk a lányokra mert nagyon sok jó meccsünk volt, köszönjük, hogy elindulhattunk hogy támogattak minket és szurkoltak nekünk.

