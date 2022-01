Amandine Leynaud, a Győri Audi ETO KC olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia kézilabdakapusa pénteken bejelentette, hogy a szezon végén befejezi pályafutását.

A 35 éves játékos 2018 nyarán csatlakozott a magyar csapathoz, amellyel Bajnokok Ligája-győzelmet, bajnoki címet és Magyar Kupa-elsőséget is ünnepelhetett.



"Életem legnehezebb döntése volt, hogy kimondjam: nyáron befejezem a kézilabdás karrieremet. Úgy érzem, ennek most jött el az ideje" - idézi a klub honlapja Leynaud nyilatkozatát.



Hozzátette, győri színekben mindent megnyert és elért, amit szeretett volna, és még mindig tele van energiával, motivációval, ezért az a célja, hogy az utolsó idényében is segítse a csapatot a közös célok elérésében.



"Szeretném, ha a csúcson fejezhetném be pályafutásomat a klubomban is" - mondta.



Bartha Csaba klubelnök elmondta, Leynaud az elmúlt években tudatosan építette az élsportot követő életét is: kapusedzői licencet szerzett és bekapcsolódott a francia utánpótlás és felnőtt válogatott munkájába.

A tapasztalt játékos korábban a Metz, a román Ramnicu Valcea és az északmacedón Vardar Szkopje együttesét erősítette, győri színekben eddig 131 tétmérkőzésen lépett pályára és hat gólt is lőtt.

