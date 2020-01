A 2019/20-as évadban már tényleg a Vác női kézilabdacsapatának vezéregyéniségévé vált a 19 éves Kácsor Gréta. A junior világ- és Európa-bajnok balátlövő vezeti az NB I góllövőlistáját; honlapunknak beszélt a saját szerepéről, a fiatal élvonalbeli csapatról és azt is elárulta, reméli, hogy a juniorválogatottal a romániai U20-as vb-n csak örömükben fognak sírni.

Évek óta a női kézilabda egyik nagy reménységének tartják Kácsor Grétát, a mostani évadban pedig még egy szintet lépett a Váci NKSE 19 éves balátlövője. Az egyedüliként junior világ- és Európa-bajnokságot is nyert játékos a világ egyik, ha nem a legerősebb bajnokságaként emlegetett NB I első tizenkét fordulójában nyolcvanhétszer volt eredményes, és ezzel utánpótláskorúként simán vezeti a bajnokság góllövőlistáját.

A korosztályos válogatott vezéregyénisége ilyen mérleggel a neve mellett nem is lehet elégedetlen a teljesítményével:

„Úgy érzem, hogy egyénileg mostanra értem bele ebbe a mezőnybe – kezdte Kácsor Gréta az Utanpotlassport.hu-nak. – Mentálisan, lelkileg elfogadtam, hogy itt a helyem. Sok játékidőt kapok, amit jó szerepléssel próbálok meghálálni, eddig a szezonban többször sikerült is.”

Kácsor mellett egyébként tele van fiatallal a Pest megyei együttes, a keret átlagéletkora nem éri el a 21 évet (20,95), s mégis remekül helyt áll Szilágyi Zoltán vezetésével az élvonalban: a bajnokság „félidejében” hatodik a csapat.

„Nem mondanám rossznak az eddigi szereplést, de voltak olyan meccseink, amelyeket a kezünkből engedtünk ki. Az úgymond kötelező győzelmek jöttek, de nem éltünk a lehetőségeinkkel, pedig tavaly pont ezeket az egygólos meccseket oldottuk meg nagyon jól. Talán egy rutinosabb fej hiányzott, amely higgadt marad a kiélezett helyzetekben is.”

Szerdán éppen az Érddel szemben maradtak alul roppant szoros találkozón, ám attól nem kell tartani, hogy ez visszavetné a lendületüket. A 2018-ban az év ifjúsági korú játékosának választott átlövő ígéri, továbbra is teljes erőbedobással vetik magukat minden csatába.

S így tesznek a juniorválogatottal is, amellyel az utolsó utánpótlástornájukra, a nyári, romániai U20-as világbajnokságra készülnek. A lányok júliusban aranyérmet nyertek a győri U19-es Európa-bajnokságon, azonban decemberben megszakadt a hosszú veretlenségi széria: a siófoki Négy Nemzet-tornán a dánok és a norvégok mögött harmadik lett az együttes. Ám Kácsorék azt remélik, az csupán apró megtorpanás volt.

„Nyilván nem örültünk ennek az eredménynek, de azt remélem, inkább most jött ki rajtunk ez a rossz játék, mint később. Konkrétan nem tudom, hogy mi volt a gyenge teljesítményünk oka, de remélem, tudunk belőle tanulni. Tudatosítani kell, hogy a győzelmek, ahogyan korábban, most sem jönnek maguktól, ha ez sikerül, szerintem visszatérünk az Eb-n látott szintre vagy még annál is magasabbra.”

A cikk folytatódik az utánpótlássport.hu-n.

Borítókép: Váci NKSE.hu