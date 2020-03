A Vasas játékosai még akkor sem hagyják izgalmak nélkül szurkolóikat, amikor kényszerszünetet tartanak.

Sportolóinknak is otthon kell maradniuk, de ettől még nem áll meg az élet. Nem pihennek, edzenek tovább. Sőt! Nem is tudnának, hiszen hiányzik a pörgés, hiányzik az izgalom. Ahogyan a szurkolóknak is. Ezt a hiányt pótolja most a csapat.

Otthon maradós felvételeikből olyan pörgős összeállítást készítettek, mintha egy valódi mérkőzésen lennénk, bár ebben az esetben az ellenfél védője egy játékos kedvű vizsla.

Mindenképpen érdemes megnézni!

Így maradtak otthon a Vasas kézilabdázói maradjotthon #mertacsaládazelső

Borítókép: Facebook/Vasas