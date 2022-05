Második gyermeke születését követően Érden tér vissza a kiváló jobbszélső, Dávid-Azari Fruzsina.

Legutóbb az MTK-ban játszott Dávid-Azari Fruzsina, aki az előző szezont gyermeke születése miatt hagyta ki. Azonban előtte többek között a Dunaújvárosban, az Alba Fehérvárban és Budaörsön is megfordult. Az újvárosiakkal ráadásul 2016-ban megnyerte az EHF-kupát. Tavaly ősszel életet adott második gyermekének és már nagyon várja, hogy ismét a pályán bizonyítson.

„Már az első fiunk születése után is hiányzott a mozgás és így voltam ezzel most is a második gyermekünknél is. Ilyenkor először elmegyek futni, de aztán hiányzott a közösség és az öltözői hangulat is. Nagyon korrekt volt velem a vezetőség és Roland is, hogy biztosítottak számomra edzéslehetőséget már eddig is. Örülök, hogy Érden folytathatom a pályafutásomat, remélem, a rutinommal fogok tudni segíteni a csapatnak és elérjük majd a középmezőnyt” – nyilatkozta a jobbszélső a handballerd.hu-nak.

