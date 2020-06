A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia csapatában folytatja pályafutását Orbán Adrienn.

A jobbszélső, aki 2009 és 2018 között 48 válogatott mérkőzésen szerepelt és 66 gólt dobott, a Győri Audi ETO KC-nál nevelkedett, a zöld-fehér együttesben több mint tíz évet töltött el, de megfordult Győrújbaráton, Komáromban és Vácon is, az előző három szezont pedig Kisvárdán töltötte, ahol a csapat kapitánya is volt.



A 33 éves, háromszoros BL-győztes, hétszeres magyar bajnok és hétszeres kupagyőztes játékos új klubja honlapjának elmondta: vágyott egy kis változásra, újabb kihívásra, illetve közelebb akart kerülni Győrben élő családjához, így kedvező volt számára a szombathelyi megkeresés.











"Úgy gondolom, hogy nagyon jó csapatba, jó társaságba kerülök, már a mögöttünk hagyott szezonban is szimpatikus volt, amit az SZKKA mutatott az NB I-ben. Részemről biztos, hogy nem lesz probléma a beilleszkedéssel, ebben is van rutinom, nem ez az első klubváltásom a pályafutásom során" - nyilatkozott Orbán



Adrienn, aki elárulta: az is szerepet játszott a döntésében, hogy tetszett neki a szombathelyi mérkőzésük atmoszférája, szimpatikusnak találta a hazai szurkolókat, akik nagyon jó hangulatot teremtettek.



"Már az első, újonc évében stabil csapata lett Szombathelynek, ezt a jövőben még tovább kell erősíteni, szeretném kihozni magamból a maximumot az új klubomnál, igyekszem jó teljesítménnyel hozzájárulni az SZKKA sikereihez" - tette hozzá.



Borítókép: Facebook.com/ Szombathely női kézilabda