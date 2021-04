A győriek BL-győztes balszélsője, Puhalák Szidónia Siófokon folytatja pályafutását.



A 24 esztendős játékos Szegeden kezdte pályafutását, és ott is mutatkozott be a felnőttek között az NB I/B-ben. Ezt követően 16 esztendős korában, 2013-ban szerződtette őt a Váci NKSE.



A 2014/15-ös szezont már Mosonmagyaróváron kezdte meg. Itt mutatkozott be az élvonalban, és hívta fel magára jelenlegi klubja, a Győri Audi ETO KC figyelmét.



A magyar női kézilabda-válogatottban 2018-ban, Hollandia ellen debütált. A jelenleg is futó szezon a háromszoros BL-győztes szélső számára balszerencsésen alakult. Előbb sérülés miatt kényszerült a partvonalon kívülre, majd a koronavírus döntötte le a lábáról.

„Lehetőségünk volt egy olyan játékos leigazolására, aki a mögöttünk hagyott időszakban sérülések miatt nem tudta magát megmutatni, de kiváló képességekkel bír. Egyeztettünk a szakmai stábbal, és arra jutottunk, hogy Szidónia minden tekintetben beleillik abba az új projektbe, mely a nyártól veszi kezdetét. Itt újra felépítheti magát, és megmutathatja, hogy milyen nagyszerű játékos. Elégedettséggel tölt el, hogy sikerült őt megszereznünk. Érkezésével kilencven százalékban összeállt a jövő évi keret, melyet hamarosan véglegesítünk.” - nyilatkozta Fodor János a klub ügyvezetője a csapat honlapján.

Borítókép és forrás: Siófokkc.hu