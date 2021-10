Az Audi Hungaria Zrt. három évvel meghosszabbította főtámogatói szerződését az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Győri ETO KC női kézilabdaklubbal.

"Vállalatunk elhivatott támogatója a művészeteknek és a sportnak. A Győri Audi ETO KC a világ egyik legsikeresebb kézilabdacsapataként lenyűgöző sikertörténetet ír" - mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke a szerződés ünnepélyes aláírásával egybekötött csütörtöki sajtótájékoztatón Győrben.



Hozzátette, cégük számára a régió legnagyobb munkáltatójaként alapvetés, hogy hozzájáruljon a megyeszékely és környéke fejlődéséhez, az ott élők életszínvonalának emeléséhez.

Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyekért és szervezetért felelős igazgatósági tagja felidézte, hogy a női kézilabdaklub öt BL-aranyérem mellett egyaránt 15 bajnoki címmel és Magyar Kupa-győzelemmel büszkélkedhet.



"Nagy örömünkre szolgál, hogy mi is hozzájárulhatunk ezekhez a kiemelkedő teljesítményekhez" - fűzte hozzá.



Bartha Csaba, az ETO KC elnöke úgy fogalmazott, csapatuknak továbbra is a világszerte ismert Audihoz, és az általa képviselt brandhez megfelelően kell teljesítenie.



"Bízom benne, hogy az eddigi eredményeink mellett a következő szezonokban is méltóképpen képviseljük a márkát a pályán belül és kívül is" - nyilatkozta a klubelnök, majd felidézte, hogy a vállalat és az egyesület kapcsolata 2006 óta tart.



A csapaton kívül az Audi Hungaria a névadó szponzora a győri multifunkcionális csarnoknak is, amely 2014 óta otthona a női kézilabdázóknak, emellett számos magas színvonalú rendezvénnyel színesíti a város kulturális kínálatát.

A csütörtöki eseményen Alfons Dintner bejelentette, hogy ugyancsak három esztendővel meghosszabbították főtámogatói megállapodásukat a Győri Balettel, a társulatot a műfaj legjelentősebb hazai képviselőjének nevezte, amely a világ leghíresebb színpadain szerepel. Ennek apropóján a sajtótájékoztató elején Ambros Martín vezetőedző, valamint Fodor Csenge, Háfra Noémi és Stine Oftedal négy balett-táncossal együtt lépett fel.

"A Győri Balett évről-évre képes a megújulásra, a fejlődésre, egy olyan magas minőséget és világszínvonalat képvisel, amelyre méltán lehetünk büszkék" - vélekedett Németh Kinga.

Velekei László, a Győri Balett igazgatója felidézte, hogy társulatukat 1997 óta, főszponzorként 2002 óta támogatja az Audi Hungaria.

A támogatás összegéről a felek nem adtak tájékoztatást.

Borítókép: győrietokc.hu