Újabb három évre megválasztották Bartha Csabát a Győri Audi ETO KC elnökének.

A klub keddi közleménye emlékeztet rá, hogy Bartha Csaba 2016. augusztus 2-tól tölti be tisztségét az egyesület vezetésében, és az azóta eltelt időszakban a női kézilabdacsapat három Bajnokok Ligája és három magyar bajnoki győzelem mellett két Magyar Kupa-aranyérmet is szerzett. A klubvezető megbízatása eredetileg jövő májusban járt volna le, de az idei évi rendes közgyűlésen új tagokat választottak az elnökségbe, így - amint az a tájékoztatóban olvasható - Bartha Csaba is jobbnak látta, ha lemond tisztségéről, és újra pályázik a posztra, hogy szinkronban legyen az elnök és az elnökség mandátuma.



"Rendkívül megszerettem az elmúlt majd négy év alatt a klubot és a várost. Számomra nem volt kérdés, hogy folytatni szeretném a megkezdett munkámat. Kihívásokkal teli időszak előtt állunk, ki kell mondani: a koronavírus okozta gazdasági helyzet komoly hatással lesz minden egyesületre, így a Győri Audi ETO KC-ra is. Gyakorlatilag válságmenedzselésre is készülünk, de azt hiszem, hogy felkészülve várjuk a helyzetet és biztos vagyok benne, hogy az elnökséggel közösen megoldjuk az előttünk álló feladatokat" - idézte a frissen újraválasztott elnököt a közlemény.



Vanyus Attila, a klub örökös tiszteletbeli elnöke azt mondta, nem volt nehéz döntenie az elnökségnek, mert az egyesület a legsikeresebb időszakát éli 2016-tól, így javaslatára "egy minden szempontból alkalmas, kitűnő szakember folytathatja munkáját a világ egyik legjobb kézilabdacsapatának élén".



Bartha Csaba feladatai bővültek, mivel a női kézilabdaszakág egyik államilag elismert akadémiáját Győrben alapították meg, melynek vezetői tisztségét is ő látja el.



"A győri kézilabdaműhely munkásságát országszerte elismerik, évtizedek óta élen járunk a fiatal sportolók nevelésében, ezért örömmel vettük, hogy a magyar kormányzat az új akadémiai rendszerben is szerepet szánt klubunknak. Nagy lehetőség előtt állunk, éppen ezért sok feladat vár ránk a következő pár évben, de hiszem, hogy a lehetőséggel élni tudunk, és még minőségibb munkával jobb sportolókat képezhetünk a rangos magyar sportélet számára" - mondta Bartha Csaba elnök.

Borítókép: Facebook/Győri Audi ETO KC