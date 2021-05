Vállsérülése után jól halad Kovacsics Anikó felépülése, a Ferencváros és az olimpiai kvótás magyar női kézilabda-válogatott csapatkapitánya nagyjából két hét múlva újrakezdheti a labdás edzéseket.

Az irányító vállában a porc és a szalag is megsérült március 31-én, az Alba Fehérvár elleni győztes bajnoki mérkőzésen. Műtétre nem volt szüksége, és mint az M1 aktuális csatornán pénteken elmondta, a konzervatív kezelésnek köszönhetően jó ütemben, a terveknek megfelelően halad a felépülése. Hozzátette, jó kezekben van, és nagyon sokat dolgozik, ezért egyre erősödik a válla. A rendszeres labdás edzéseket akkor kezdheti újra, amikor befejeződik a bajnokság, vagyis körülbelül két hét múlva.

"Bármennyire jól halad a rehabilitációm, nem csapom be magamat. Tudom, arra is van esély, hogy esetleg nem lesz olyan állapotban a vállam, hogy ott legyek az olimpián, de amíg nem aktuális, nem is gondolok erre, hanem keményen dolgozom" - nyilatkozta a 29 esztendős Kovacsics.

Hozzátette, a bajnoki hajrában nagyon szeretne a pályán lenni, de hosszú távon kifizetődőbb, ha türelmesen kivárja a szükséges időt. A kényszerű kihagyás időszakában is igyekszik segíteni a meglátásaival csapattársait, és vannak, akik számítanak is a tanácsaira és a jelenlétére.

Az FTC május 5-én nagy meglepetésre 31-22-re legyőzte a címvédő Győrt az NB I rangadóján, ezzel lépéselőnybe került a bajnoki címért zajló csatában, pontegyenlőség esetén ugyanis az egymás elleni eredmények döntenek, ami a Ferencvárosnak kedvez, mert február elején "csak" 33-27-re kapott ki Győrben.

Kovacsics elismerte, "álmában sem gondolta", hogy csapattársai ilyen különbséggel legyőzik a nagy riválist, hiszen a pontszerzésnek is örültek volna.

"Hidegrázós, fantasztikus meccs volt. Ritka és nagyon nehéz dolog ilyen szinten koncentrálni és teljesíteni hatvan percen keresztül" - magyarázta.

A győriek múlt szombaton a Magyar Kupa elődöntőjében visszavágtak a fővárosiaknak, akik végül bronzéremmel zárták a veszprémi négyes döntőt. Az irányító elismerte, az ETO sokkal jobban játszott, mint a bajnoki meccsen, az FTC pedig nem kezdte jól az elődöntőt, és ez megpecsételte a sorsát.

"Nem játszottunk rosszul, de több volt a hiba, ami a Győr ellen nem fér bele" - vélekedett.

A Ferencvárosra három bajnoki mérkőzés vár még a mostani idényben, és Kovacsics szerint a szombati, debreceni találkozó döntheti el végleg a bajnoki cím sorsát. Hangsúlyozta: nehéz a DVSC ellen játszani, mert jó csapatról van szó, amely hazai pályán nem fogja könnyen adni a két pontot. Hozzáfűzte, reményei szerint csapattársaira nem rak görcsösséget a nagy lehetőség.

"Nagyon nehéz lesz, de a bajnoki címet nem adják könnyen" - szögezte le.

Borítókép: Facebook.com/ Magyar Kézilabda Válogatott