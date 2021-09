A bajnok Ferencváros 25 év után védheti meg ismét az elsőségét a női kézilabda NB I-ben, amelynek új idénye szerdán rajtol.

Az FTC legutóbb 1997-ben lett címvédőként bajnok, és bár azóta ötször is az élen végzett az NB I-ben, a következő szezonban mindig letaszították a trónról.



Elek Gábor vezetőedzőnek ismét kizárólag a klubcsapatára kell összpontosítania, mivel a szövetségi kapitányi poszton Golovin Vlagyimir váltotta a tokiói olimpia után. A fővárosiak keretéből két kulcsember távozott, ráadásul Háfra Noémi és Schatzl Nadine is a legnagyobb rivális Győri Audi ETO-hoz került. Eligazolt a beálló Pásztor Noémi is, aki Mosonmagyaróváron folytatja.

A balátlövő posztra négy év után visszatért Szöllősi-Zácsik Szandra, aki a harmadik időszakát kezdi a Ferencvárosnál, a balszélre pedig Hársfalvi Júliát szerződtették. Csapatuk hat felkészülési mérkőzést játszott idén nyáron, ezek közül egyet elveszített és ötöt megnyert.

A győrieket továbbra is a - Danyi Gábor helyére - május közepén visszatért Ambros Martín irányítja. A spanyol vezetőedzővel az ETO 2012 és 2018 között négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a bajnokságot és a Magyar Kupát pedig egyformán ötször, ehhez tavasszal egy újabb hazai kupasiker társult.

A keretből a visszavonult Görbicz Anita mellett - aki sportigazgatóként folytatja a klubnál - távozott a brazil Eduarda Amorim, a francia Beatrice Edwige, a norvég Amanda Kurtovic és Puhalák Szidónia. Őket Háfra és Schatzl mellett olyan kiváló kézilabdázókkal pótolták, mint a montenegrói balátlövő Jelena Despotovic, az irányítóként is bevethető dél-koreai jobbátlövő Ju Unhi, valamint két beálló, a román Crina Pintea és a svéd Linn Blohm, vagyis Győrben jóval komolyabb változások történtek, mint az FTC-nél.

Az ETO három edzőmeccset játszott és mindet megnyerte.

A bajnoki címért minden bizonnyal újra az FTC és a Győr verseng majd, a bronzéremért pedig a Debrecen, a Mosonmagyaróvár, a Vác és az alaposan kicserélődött kerettel rajtoló Siófok csapatai között várható nagy csata.

A szezon szerdán a Ferencváros-Mosonmagyaróvár és a Siófok-Győr meccsekkel kezdődik, az utolsó fordulót május 22-én rendezik. A bajnok FTC és a kupagyőztes Győr először november 17-én találkozik az ETO otthonában, a fővárosban pedig április 14-én játszanak egymással. November 20. és december 29. között a spanyolországi világbajnokság miatt szünetel a bajnokság, amelyben ezúttal sem rendeznek rájátszást, illetve döntőt.

A női NB I mezőnye:

Vasas SC (újonc), Siófok KC, DVSC Schaeffler, Dunaújvárosi Kohász KA, MTK Budapest, Érd, FTC-Rail Cargo Hungaria (bajnok), Mosonmagyaróvári KC SE, Váci NKSE, Budaörs KSN (újonc), Szombathelyi KKA, Kisvárda-Master Good SE, Győri Audi ETO KC, Alba Fehérvár KC

Az eddigi bajnokok:

15-szörös: Vasas SC, Győri ETO KC

13-szoros: Ferencvárosi TC

9-szeres: Bp. Spartacus

5-szörös: Dunaújváros

3-szoros: Kőbányai KC, Csepel SC

2-szeres: Debreceni VSC

1-szeres: Debreceni Petőfi, Miskolci VSC, Veszprémi SE, VM Fűszért

Az elmúlt tíz év bajnokai:



2011/12: Győri Audi ETO KC

2012/13: Győri Audi ETO KC

2013/14: Győri Audi ETO KC

2014/15: FTC-Rail Cargo Hungaria

2015/16: Győri Audi ETO KC

2016/17: Győri Audi ETO KC

2017/18: Győri Audi ETO KC

2018/19: Győri Audi ETO KC

2019/20: a koronavírus-járvány miatt nem avattak bajnokot.

2020/21: FTC-Rail Cargo Hungaria

Borítókép: Facebook.com/ Ferencvárosi Torna Club