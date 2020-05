A siofokkc.hu írását változtatások nélkül közöljük.

A Siófok KC világklasszis balátlövője egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését. Andrea Kobetic az eredeti tervek szerint a szezon végén visszavonult volna, de a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet megváltoztatta döntését.



„Korábban úgy döntöttem, hogy a szezon végén visszavonulok, de nem ilyen befejezést álmodtam meg magamnak. Közel voltunk ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, de sajnos a megkezdett munkát nem tudtuk befejezni. Nem tudtuk feltenni az i-re a pontot, és úgy éreztem, hogy nem lennék boldog, ha így fejezném be, és így hagynám el Siófokot. Ezért döntöttem úgy, hogy maradok. – fogalmazott Andrea Kobetic, aki hozzátette – Egyik nap úgy éreztem, hogy abba akarom hagyni, aztán arra gondoltam, hogy családot szeretnék alapítani, de végül győzött a kézilabda. Ez az egész egy hatalmas dilemma volt, folyamatosan csak ez járt a fejemben. Fodor János sokszor felhívott, nagyon megfontolt volt, és a folytatásra sarkallt. Az, hogy most itt vagyok, és nem fejezem be, tulajdonképpen az ő érdeme.”

Kobetic 2018-ban döntött úgy, hogy Siófokon folytatja pályafutását. Roppant hamar a csapat vezérévé vált, és elévülhetetlen szerepet vállalt abban, hogy a szezon végén történetünk során először elhódítottuk az EHF-kupát. A sorozat gólkirálynője lett, minden sorozatot figyelembe véve pedig 248 találattal zárt.



A gólokat idén is hasonló ütemben termelte, így nem egész két szezon alatt klubunk történetének hetedik legeredményesebb játékosává lépett elő 383 góllal.

„Andrea Kobetic korszakos játékos, véleményem szerint minden idők egyik legjobbja. A szurkolóink is nagyon szeretik őt és nem csak azért, mert jó játékos. Lenyűgöző látni nap mint nap azt az alázatot, amit a kézilabda iránt mutat. Nagyon sokat tett értünk az elmúlt két esztendőben, és ennek itt még nincs vége. Egy nagyon nehéz időszakot élünk most meg, de bízom benne, hogy Andrea maradásával sikerült örömet szereznünk minden egyes SKC-szurkolónak! Ezzel egyidejűleg azt is kijelenthetem, hogy teljes a keretünk, és a jövőben is komoly célokat tűzünk ki magunk elé.” – fogalmazott Fodor János, klubunk ügyvezetője.

