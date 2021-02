Nyártól ismét a spanyol Ambros Martín lesz a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője.

"Mindenképpen egy rutinos, nagy teherbírású, sikerorientált vezetőedzőt kerestünk a csapat élére, Ambros Martín pedig minden feltételnek tökéletesen megfelelt. Jól ismerjük egymást, nem kellett bemutatkozni, a tárgyalások könnyedén zajlottak" - idézi a klub vasárnapi sajtóközleménye Bartha Csaba elnököt.

Sport365.hu - Fel lett sorolva 27 név, egy maradt: Ambros Martin Nagyon úgy néz ki, hogy véget értek a találgatások azzal kapcsolatban, hogy ki fogja vezetni a Rába-partiakat a következő szezontól. Dr. Dézsi Csaba András Győr polgármestere volt a Győr+ Rádió január 21-i vendége. A műsoridő lejárta után egy utolsó kérdést tett fel a műsorvezető, ami kifejezetten érdekes volt a Győri Audi Eto KC edzőkérdésével kapcsolatban.

Martín 2012 és 2018 között a Győr vezetőedzőjeként négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a bajnokságot és a Magyar Kupát pedig egyaránt ötször. Még a magyar együttest irányította, amikor elvállalta a román válogatott szövetségi kapitányi posztját, majd az orosz válogatott kapitánya és a Rosztov-Don vezetőedzője lett, de jelenleg nincs csapata. Január 5-én jelentették be, hogy a jelenlegi vezetőedző, Danyi Gábor a szezon végén távozik a győri kispadról és Siófokon folytatja edzői pályafutását. Bartha Csaba elmondta, a spanyol tréner teljesen új csapatot vesz át nyártól, csupán három játékos lesz, akivel az első győri időszakában is együtt dolgozott. Szerződése két idényre szól.

"Örömmel vettem az ETO megkeresését. Nekem ez igazából több, mint visszatérés, hiszen 2018 nyarán is elmondtam, hogy Győr az otthonom lett, most pedig hazatérek, már nagyon várom a közös munkát" - nyilatkozta Martín. Hozzátette, az a célja, hogy a következő szezonban is minden fronton az elsőségért harcoljon a csapattal.

A beszámoló szerint véglegessé vált a győri csapat kerete a következő szezonra. Bartha Csaba elmondta, a következő évadra a brazil Eduarda Amorim visszavonulásának tudatában állították össze a játékoskeretet, hiszen támadásban és védekezésben is pótolniuk kellett a világbajnok brazil kézilabdázót. Január végén, miután az átigazolási kérdéseket már lezárták, a tapasztalt balátlövő közölte, hogy egyelőre mégsem fejezi be pályafutását, de 12 év után távozik Győrből. A világ- és Európa-bajnok francia Beatrice Edwige szintén távozik a BL-ben, a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő győriektől, és mindketten az orosz Rosztov-Don játékosai lesznek a következő szezonban. Ugyancsak elhagyja a klubot a válogatott balszélső Puhalák Szidónia, aki az idei szezonban vállsérüléssel küzdött, ráadásul a koronavírus-fertőzésen is átesett, ami hátráltatta a visszatérésben.

Nem tér vissza Győrbe nyáron a norvég jobbátlövő, Amanda Kurtovic, akit novemberben kölcsönadtak a török Kastamonu Belediyesi GSK csapatának. Az ETO vasárnap két beálló érkezését is bejelentette. Egyikük a 28 éves svéd válogatott Linn Blohm, aki az IK Sävehof, majd a dán Holstebro, Midtjylland és Köbenhavn csapataiban szerepelt, tavaly pedig a román Nagybánya igazolta le. Nyert EHF Kupát és KEK-et is, a 2014-es Európa-bajnokságon bronzérmes volt, a 2019-es világbajnokságon a legjobb beállónak választották. A román válogatott Crina Pintea - aki jelenleg a CSM Bucuresti játékosa - visszatér Győrbe, ahol 2019 első félévében már szerepelt. Mindkét játékos szerződése idén nyártól két évre szól.

Borítókép: Sergei Bobylev\TASS via Getty Images