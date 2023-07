A ciprusi Parnasszosz Sztrovolu lesz a Ferencváros ellenfele a férfi kézilabda Európa-kupa második fordulójában.

A keddi, bécsi sorsoláson elhangzott, hogy az FTC-Green Collect csapatának nem kell pályára lépnie a harmadik számú európai kupasorozat első körében. A legjobb 64 között, a második fordulóban a párharcok első mérkőzéseit október 14-15-én, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik.



A sorsolás szerint a magyar csapat lesz az első meccs házigazdája, a visszavágót pedig Nicosiában játsszák.



A Praktiker-Vác a török Kastamonu Belediyesi GSK csapatával játszik a női kézilabda Európa-liga selejtezőjének második fordulójában.

A keddi, bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a magyar együttesnek az első körben nem kell pályára lépnie. A második forduló első mérkőzéseit november 11-12-én, a visszavágókat egy héttel később játsszák. A váciak az első meccsen lesznek házigazdák. A párharcok győztesei a csoportkörbe jutnak, ahol a másik magyar csapat, a Mosonmagyaróvár is bekapcsolódik a küzdelmekbe.



A Kastamonu az elmúlt években többször is szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében, ám onnan sosem jutott tovább. A váciak már kétszer is találkoztak a törökökkel, mindkétszer az EHF Kupa selejtezőjének harmadik fordulójában. Előbb, 2017 novemberében otthon 26-24-re, idegenben 36-29-ra kikaptak tőlük. Két évvel később vendégként 33-26-as vereséget szenvedtek, és bár odahaza 30-25-re győztek, nem jutottak tovább.