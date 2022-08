Pénteken a Kisvárda és a címvédő Győr mérkőzésével megkezdődik a női kézilabda NB I új idénye, amelyben a Ferencváros az eddigieknél is nagyobb eséllyel veheti fel a versenyt az ETO-val.

A két nagy rivális tavaly május óta ötször találkozott egymással, háromszor az FTC, kétszer a Győr győzött, ráadásul a fővárosiak kerete igencsak megerősödött a nyári szünetben. Bár Julia Behnke, Csiszár-Szekeres Klára és Itana Grbic távozott, sikerült megtartani az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia Béatrice Edwige-t, az érkezők között pedig ott van a friss Bajnokok Ligája-győztes Tomori Zsuzsanna, valamint a szerb Andrea Lekic és Dragana Cvijic. Súlyos sérülése után Bíró Blanka decemberben tér majd vissza, és Kovacsics Anikó játékára is van esély még ebben az idényben.

A csapatot 2007 óta irányító Elek Gábor júliusban az MTI-nek úgy fogalmazott, vezetőedzői időszakának egyértelműen a mostani az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb kerete.



"Nem fiatalodtunk, de még tapasztaltabbá váltunk, ez nagyon fontos lesz, pontosan azokban az időszakokban, amelyekben az előző években elrontottuk a nemzetközi kupában az oda-visszavágós mérkőzéseket. Ezeket a rutin dönti el" - szögezte le.

Hangsúlyozta, a szakmai stáb számára új feladat, hogy mivel nőtt a keret átlagéletkora, jobban kell vigyázniuk azokra a játékosokra, akiknek már sok ízületi és egyéb sérülésük volt.



Győrből idén nyáron távozott Háfra Noémi, Crina Pintea, valamint Laura Glauser és Amandine Leynaud, Kari Brattset és Jelena Despotovic pedig várandós. Érkezett a szlovén Ana Gros, a holland Yvette Broch, illetve a dán Sandra Toft és Line Haugsted, ám utóbbi súlyos vállsérülés után decemberig biztosan nem játszhat.



A válogatott balszélső Fodor Csenge augusztus elején az MTI-nek elmondta, a védekezésüket kell tökéletesíteniük, mert az előző évad vesztes mérkőzésein kijöttek olyan súlyos hibák, amelyeknek nem lett volna szabad. Nagy segítségükre van a szakmai stáb új tagja, a játékosként világbajnok francia Raphaëlle Tervel, aki a pályán védőspecialista volt.



A fővárosiak a felkészülési időszakban az MTK, a Vác, a Siófok, valamint a román Ramnicu Valcea és a francia Metz ellen is nyertek, egyedül a román CSM Bucuresti-től kaptak ki. A győriek a német Neckarsulm, a francia Brest Bretagne, majd a dán Odense együttesét is legyőzték.



A Ferencváros december 14-én látja vendégül az ETO-t, Győrben pedig április 1-jén találkoznak a csapatok.



A papírforma szerint a bajnoki címért zajló csatába más csapat nem szól majd bele, a bronzéremért várhatóan ezúttal is a Mosonmagyaróvár, a Debrecen, a Siófok és a Vác küzd egymással.



Az elmúlt évekhez hasonlóan az élvonalban ezúttal sem rendeznek rájátszást, a végeredmény a 26 forduló eredményei alapján alakul ki.

A novemberi Európa-bajnokság miatt október 22. és november 27. között nem lesznek bajnoki meccsek.



A női NB I mezőnye:

Alba Fehérvár KC, Békéscsabai Előre NKSE (újonc), Dunaújvárosi Kohász KA, DVSC Schaeffler, Érd, FTC-Rail Cargo Hungaria (kupagyőztes), Győri Audi ETO KC (címvédő), Kisvárda Master Good SE, Motherson Mosonmagyaróvári KC, MTK Budapest, NEKA (újonc), Praktiker-Vác, Moyra-Budaörs, Siófok KC

