A Ferencváros házigazdaként 32-26-ra legyőzte a címvédő Győri Audi ETO KC-t a női kézilabda NB I szerdai rangadóján.

A hazaiaktól Béatrice Edwige és Kovács Anett, a vendégek keretéből Line Haugsted, Jelena Despotovic, Kari Brattset és Veronica Kristiansen hiányzott, ráadásul Ana Gros még nincs tökéletes egészségi állapotban.



Szoros állás jellemezte a meccs elejét, a 16. percben alakult ki először egygólosnál nagyobb különbség a csapatok között (7-9). A játékosok mindkét oldalon vállalták a gyors kézilabdát, ebben a győriek tűntek valamivel pontosabbnak, ezért Elek Gábor ferencvárosi vezetőedző a 22. percben időt kért (10-14).

Ennek hatására a fővárosiak csakhamar felzárkóztak mínusz egyre, ekkor Ambros Martín is kikérte első idejét. A hajrában többet hibáztak a csapatok, mint korábban, a szünetben a címvédő állt jobban egy találattal.



Az FTC a második felvonás elején - a 13. perc után - visszavette a vezetést, ettől lendületbe került, és a ETO-nak 21-18-nál ismét időt kellett kérnie, de ezúttal nem sikerült kizökkentenie a hazaiakat.



A 34. percben még döntetlen volt az állás, hét perccel később viszont már hattal vezetett a Magyar Kupa címvédője. A győriek meglepően sokat hibáztak, a ferencvárosiaknak viszont szinte minden bejött, ráadásul Bíró Blanka remekül védett.



Egy 3-0-s sorozattal csökkentették hátrányukat a vendégek, de a folytatásban több mint hat percig nem tudtak betalálni. Ezt a hatékonyabban játszó fővárosiak kihasználták, hat perccel a vége előtt megint hattal jobban álltak, ezzel eldöntötték a rangadót.









A hazaiaknál Dragana Cvijic mind a hat lövését gólra váltotta, Angela Malestein ötször talált be, Janurik Kinga öt, Bíró Blanka 11 védést mutatott be. A túloldalon Stine oftedal öt, Schatzl Nadine négy találattal, Sandra Toft hét védéssel zárt. A két csapat idén harmadszor találkozott egymással, és a két bajnoki meccset, valamint a Magyar Kupa-döntőt is az FTC nyerte.

Eredmény:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 32-26 (15-16)

lövések/gólok: 48/32, illetve 48/26

gólok hétméteresből: 6/3, illetve 4/3

kiállítások: 6, illetve 2 perc

Borítókép: fradi.hu