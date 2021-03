Béatrice Edwige és Laura Glauser újabb videóval állt elő, hogy mosolyt csaljon a szurkolók arcára.



Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Győri Audi ETO KC két francia idegenlégiósa előszeretettel üti el idejét azzal, hogy tartalmat gyárt a jelenlegi egyik legnépszerűbb közösségi oldalára a TikTokra. Ezúttal újabb kisvideót dobtak a platformra, ami képes egy kis színt vinni az emberek életébe még ezekben a koronavírus miatt szürkévé váló hétköznapokban is.

A világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Edwige valamint a szintén olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok kapus Glauser ezúttal a 2000-es évek világába repítette vissza nézőit.

Talán nincs olyan az ezredfordulón tinikorát élő ember, aki ne ismerné az amerikai rapper, Nelly és Kelly Rowland által készített Dilemma című számot. A dal a maga idejében nemcsak az amerikai toplistákon tarolt hetekig, Európa számos országában is listavezető volt.



Előfordulhat, hogy a cím alapján hirtelen önnek sem ugrik be, melyik dalról is van szó, de garantáljuk az első taktus után ön is képbe kerül. A két mindig vidám kézilabdázó előadásmódja pedig szinte biztosan rá fog dobni még egy lapáttal a hangulatra.









Hangerőt maxra, fésűket elő! Induljon az újabb felejthetetlen party Béatrice-szer és Laurával!

