A listavezető Esteban Guerrieri eközben a 24. helyen zárt, így a Hyundai alkalmazásában álló magyar versenyző hátránya 15 pontra olvadt a vasárnapi program előtt.

Az időmérő fölényes megnyerése után a futamon sem hibázott Michelisz Norbert, aki a Hyundai remek csapatmunkájának is köszönhetően szezonbeli második győzelmét aratta.

"Valószínűleg ez volt életem legjobb köre" - értékelt boldogan Michelisz Norbert azután, hogy az időmérőt körrekordot jelentő időeredménnyel nyerte meg Vila Realban.

További jó hírt jelentett, hogy a második helyen hyundaios márkatársa, Augusto Farfus végzett mögötte, ami remek lehetőséget biztosított a nyerő stratégia kidolgozására a futamra.

A rajtot remekül kapta el Michelisz, aki simán eljött az első helyen, mögötte Farfus is tartotta a pozícióját. Ezután a brazil egyből elkezdte feltartani Norbi mögött a mezőnyt, az első kör végére már több mint két másodperc volt a magyar versenyző előnye. Vila Realban egy hosszabb nyomvonalú dzsóker kört is teljesítenie kell mindenkinek a futam alatt, amit Michelisz rögtön az első adandó alkalommal, a harmadik körben megtett.

Farfus ugyanekkor ment ki a dzsóker körre, így Yann Ehrlacher lépett fel másodiknak Michelisz mögé, de az ötödik körben a Link&Co franciája is letudta a kötelezőt, és bár Farfust maga mögött tartotta, de ezután Michelisznek kényelmes, négy másodperces előnye volt az élen. Ezt be is osztotta a végéig, és a szezonban másodszor, Vila Realban pedig 2017 után szintén másodszor aratott győzelmet, amivel 15 pontra csökkent a hátránya a bajnokság éllovasával, Esteban Guerrierivel szemben.

A portugáliai versenyhétvége programja magyar idő szerint vasárnap 11 órától a második időmérővel folytatódik, a futamokat 16:30-kor és 18:00-kor rendezik.

Az első futam végeredménye:

Fotók és Forrás: www.michelisz.hu