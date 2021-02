A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) a koronavírus-járvány miatt hétfőn törölte a június 22. és július 4. közötti időpontra tervezett magyarországi férfi junior világbajnokságot.

A 32 csapatosra tervezett eseményt Budapesten és környékén rendezték volna meg.



Az IHF tanácsának döntése értelmében számos utánpótlás-világversenyt töröltek, így - a magyar szövetség (MKSZ) sajtóközleménye szerint - a tavalyról elhalasztott női junior és ifjúsági világbajnokságot, a férfi ifjúsági világbajnokságot, valamint az U17-es strandkézilabda-világbajnokságot sem rendezik meg, de a felnőtt strandkézilabda-világbajnokság is elmarad.



"Nagyon sajnáljuk, de megértjük az IHF döntését, hiszen még az is kérdéses volt, hogy nézők előtt vagy buborékban kellene megrendezni az immár 32 csapatos világbajnokságot" - mondta Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkára.



Hozzátette, az elmúlt években Magyarország rendre jó házigazdának bizonyult, számos elismerést kapott a nemzetközi és az európai szövetségtől, ezt a tornát is nagy reményekkel várták, de el kell fogadniuk a döntést.



A tervek szerint jövő januárban Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Kassán és Pozsonyban rendezik a felnőtt férfi Európa-bajnokságot.



