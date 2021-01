Tizenhét vagy tizennyolc koronavírusos játékosa lett az Egyesült Államok férfi kézilabda-válogatottjának, amely csütörtökön kezdi meg szereplését az egyiptomi világbajnokságon.

Robert Hedin szövetségi kapitány elmondta, hogy január 4. óta edzőtáboroztak Dániában, és a keret tagjait naponta ellenőrizték, legutóbb hétfőn. Eddig minden teszt negatív lett, azonban a legfrissebb eredmények alapján 17 vagy 18 pozitív esetet regisztráltak.



Hangsúlyozta, ha nem jön közbe semmi, akkor 12 játékossal - köztük egyetlen kapussal - tudnak kiállni csütörtökön Ausztria ellen.



A magyarok első vb-ellenfélénél, a Zöld-foki Köztársaságnál heten produkáltak pozitív koronavírustesztet. Német sajtóinformációk szerint kedden délután még nem volt világos, hogy az újonc afrikai csapat - amely eddig Portugáliában készült - szerdán el tud-e utazni Egyiptomba. A magyarok pénteken 20.30 órakor csapnak össze a Zöld-foki Köztársaság válogatottjában Gízában.



Korábban a cseheknél bukkant fel a koronavírus, több mint tíz játékos volt érintett.



Ha egy válogatott nem tud kiállni a világbajnokságon, akkor első számú tartalékként Észak-Macedónia ugrik be helyette. Erre az esetre már a svájciak is jelezték, hogy akár az utolsó pillanatban is vállalják a vb-szereplést.

Borítókép: Facebook.com/ Kreis ab der Podcast