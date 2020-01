A jobbátlövő Balogh Zsolt szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjainak továbbra is szerénynek kell maradniuk az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon, mert csak akkor lehetnek sikeresek a következő mérkőzéseken is.

"A fiatalok is nagyon jól kezelik a sikert, senkin nem látom, hogy elrugaszkodott volna a földtől, és elszállt ezektől az eredményektől. Ha így tenne bárki, mi, idősebbek gyorsan visszarángatnánk, ez is a feladatunk" - nyilatkozta az MTI-nek hétfőn a Tatabánya játékosa, aki eddig 21 gólt dobott a tornán.

Hozzátette, nagyon fontos, hogyan várják a következő mérkőzést, hiszen az örömmámor, a nagyképűség nagyon veszélyes lenne.

"Szerénynek kell maradni, és továbbra is csapatként dolgozni" - szögezte le.



A magyar válogatott Oroszország és Izland legyőzése, valamint az olimpiai és világbajnok Dánia elleni döntetlen után csoportelsőként, a maximális két ponttal jutott a középdöntőbe, ahol kikapott a legutóbbi két világbajnokságon ezüstérmes Norvégiától, majd vasárnap legyőzte Szlovéniát.

"Minden várakozásunkat felülmúlja az a teljesítmény, amit mérkőzésről mérkőzésre nyújtunk. Nem találom a szavakat, és néha még elhinni is nehéz, hogy ilyen rossz előjelek után ez az egyik legsikeresebb világversenyünk. Ez talán már most, a következő mérkőzésektől függetlenül elmondható" - vélekedett Balogh Zsolt.

A szlovénok ellen a szünetben még 16-13-as hátrányban voltak a magyarok, de végül 29-28-ra nyertek.

Máthé Dominik megjegyezte, nem arra készültek, hogy ismét a második félidőben kerekednek ellenfelük fölé, már az elején szerették volna megtörni őket.



A Balatonfüred jobbátlövője hozzátette, kedvezett nekik, hogy a MOL-Pick Szeged irányítója, Dean Bombac csak a meccs háromnegyedénél állt be.

A válogatott kedden 20.30-tól az előző Európa-bajnokságon ezüstérmes Svédországgal, mindössze 18 órával később, szerdán 16 órától pedig Portugáliával találkozik.

Amennyiben legalább két pontot szerez ezeken a találkozókon, minden bizonnyal részt vehet a stockholmi végjátékban, ahol az elődöntőket és a helyosztókat rendezik.



A férfi kézilabda válogatott ünnepelhetett Szlovénia ellen

Fotó: Facebook.com/ EHF Euro

Balogh Zsolt leszögezte, kemény ellenfél lesz a svéd csapat annak ellenére, hogy a társrendezők számára csalódás ez a világverseny, hiszen még nem szereztek pontot a középdöntőben.

"Őket soha nem szabad lebecsülni attól függetlenül, hogy még pont nélkül állnak. Kulcsfontosságú lesz két kiváló kapusuk teljesítménye, mivel legalább az egyikük mindig jó teljesítményt szokott nyújtani" - magyarázta.

A Tatabánya játékosa kifejtette, a svédek hatos védőfala nagyon masszív. Hasonló stílusban játszanak, mint a norvégok, a gyors ellentámadásokra építik a taktikájukat.

"Nagyon fontos lesz, hogy ezt megakadályozzuk. A támadásainknak pontosnak kell lenniük, hosszan kell támadnunk, és nem szabad belemennünk a rohanásba, mert az nekik jobban feküdne" - vélekedett.

Ligetvári Patrik eddig húsz lövésből 14 gólt szerzett Malmőben, pedig régebben védekező-specialistának tartották. Mint kifejtette, a korábbinál sokkal több időt tölt a pályán a klubcsapatában, a Telekom Veszprémmel közösen ezért is választotta azt, hogy Spanyolországba igazol, ahol sokat tanul, és szinte minden meccset végigjátszik.



"Megmutatkozik, hogy tudok fejlődni, hiszen nem a kispadon ülök. Nem sokat hibáztam, nagy magabiztossággal tudtam lőni" - fűzte hozzá a Logrono La Rioja balátlövője.

Közölte, hogy az ő eredményességében közrejátszik világklasszis beállójuk, Bánhidi Bence is, akire nagyon figyel az ellenfél védelme.

"Ha egy passzcselt bemutat az ember, máris ketten ugranak a nyakába, és megnyílnak a területek, így bátran tudok lövöldözni" - magyarázta.

Ligetvári is úgy vélekedett, nem tudatosak részükről a gyengébb első és jóval erősebb második félidők, hiszen próbálnak kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani és a maximumra törekedni.

Ő és Máthé egybehangzóan állította, hogy fizikálisan nagyon jó állapotban vannak, nem éreznek fáradtságot, és a továbbiakban is bírni fogják a megterhelő programot.

"Tudjuk, hogy nagyon erős csapat a svéd, a világ egyik legjobbja. Ezt tavaly a saját bőrünkön tapasztalhattuk, de akkor is méltó partnereik tudtunk lenni" - utalt Ligetvári a 33-30-ra elveszített világbajnoki csoportmeccsre.

Hozzátette, most komplettebb a magyar válogatott, a svédek szereplésének viszont nem túl jó a visszhangja.

"Hazai pályán mindent meg akarnak mutatni, és meg akarnak verni minket. Jó lenne, ha ismét győzelmet ünnepelhetnénk egy olyan csapat ellen, amely a saját közönsége előtt játszik" - mondta a balátlövő.

A nyáron a norvég Elverumba igazoló Máthé Dominik elmondta, nehéz volt megszoknia, hogy védekezésben is alapemberként számítanak rá a nemzeti csapatban, de már megbarátkozott új feladatával.

"Valamikor érzem, hogy a támadás rovására megy, hiszen sokkal több energiát felemészt a védekezés, amikor olyan játékosokat kell fognom, mint Dean Bombac, Miha Zarabec vagy kedd este majd a svéd Jim Gottfridsson. Elég nehéz feladat lesz" - magyarázta.

Meglátása szerint tavaly sokkal erősebbek voltak a svédek, de idén is nagyon oda kell figyelni rájuk.



Borítókép: Facebook.com/ MKSZ