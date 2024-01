A beálló Sipos Adrián szerint fejlődik a kapusok és a védekező játékosok összhangja a németországi Európa-bajnokságon szereplő magyar férfi kézilabda-válogatottban.

"Ahogyan telnek a napok, egyre nagyobb lesz az összeszokottság, minden edzéssel fejlődik a kapusok és a védekezők összhangja. Jó úton járunk, de ez nem azt jelenti, hogy már hibátlan, mert mindig lehet tökéletesíteni" - nyilatkozta csütörtökön az MTI-nek a német MT Melsungen játékosa, aki hozzátette, a csapatról és mindenkinek az egyéni teljesítményéről is elmondható, hogy mindig van hova fejlődni, és ugyanez igaz a védekezésre is.

Sipos elárulta, mindenki egészséges, vagyis teljes csapattal, teljes gőzzel készülnek az első müncheni meccsükre, melyet pénteken 20.30-tól Montenegró ellen játszanak.

A Melsungen magyar beállója jól ismeri az ellenfél egyik kapusát, ugyanis Nebojsa Simic a klubtársa. Mint elmondta, nagyon jó kapus, aki évek óta a Bundesligában véd, mindig a legjobbak között van, és a mostani szezonban is nagyon jól teljesít.

"Ne engedjük formába lendülni, mert akkor meggyűlhet vele a bajunk! Ha nem engedjük, akkor talán nem tud annyit segíteni a csapatának" - vélekedett.

A montenegrói keretben jó ismerősnek számít Milos Vujovic és Milos Bozovic is, hiszen a német Gummersbach balszélsője és a francia US Ivry balátlövője is Tatabányán szerepelt korábban, Sipos csapattársaként. A beálló Nemanja Grbovic a Ceglédet, a balátlövő Vuko Borozan a Veszprémet erősítette, az irányító Bozo Andjelic pedig korábban a Ferencváros játékosa volt, jelenleg pedig a PLER-ben játszik. A szövetségi kapitány Vlado Sola 2004 és 2006 között a bajnokságot kétszer, a Magyar Kupát egyszer nyerte meg a Fotex Veszprém kapusaként.

A magyar beálló megjegyezte, mindenkit részletesen elemeztek, hogy tudják, mi várható tőle, amikor pályára lép.



Hangsúlyozta, a montenegróiak próbálnak gyors kézilabdát játszani, lerohanásból gólokat szerezni. A kivédekezett támadások után Milos Vujovic nagyon szeret futni és indításgólokat szerezni, Simic kapus pedig partner ebben, mert szeret gyorsan indítani egy védés után.

"Ha felállt fal ellen kell támadniuk, akkor több problémájuk lehet, hiszen a mi védekezésünk szerintem elég erős és jó, ezzel okozhatunk nekik problémát" - magyarázta Sipos.

Mivel mindkét együttesnek ez lesz az első mérkőzése a tornán, a Melsungen kézilabdázója szerint lesz nyomás a csapatokon, és nem lehet előre tudni, az ellenfél milyen teljesítménnyel fog előrukkolni, esetleg a vártnál jobb játékot nyújt-e.

"A saját játékunkra kell összpontosítanunk. Nagyon remélem, mindenki a helyén tudja kezelni ezt a mérkőzést és a legjobbját nyújtja" - jegyezte meg.

A magyar válogatott múlt pénteken Tatabányán 26-25-re elveszítette a Csehország elleni edzőmeccset, másnap viszont Telkiben, zárt kapuk mögött négy góllal győzött. Sipos szerint mindkét találkozón láttak sok jó teljesítményt a kapuban és védekezésben is, de ezt még lehet fokozni.

"A csehek elleni két meccsen elég sok mindenre készültünk. Fontos volt, hogy mindenki kapjon megfelelő játéklehetőséget. Védekezésben sok dolgot nem lehetett látni tőlünk pénteken, próbáltunk kevesebbet mutatni, de a második mérkőzésen kipróbáltunk más dolgokat" - közölte.

A 66-szoros válogatott játékos leszögezte, az egyik legfontosabb a visszarendeződésük lesz minden mérkőzésen.

A válogatott vasárnap 20.30-tól Szerbiával, kedden 20.30-tól pedig Izlanddal játszik Münchenben, a középdöntőbe a csoport első két helyezettje jut.

Borítókép: Getty Images