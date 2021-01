A magyar férfi kézilabda-válogatott az egyiptomi világbajnokság csoportkörének harmadik, záró fordulójában Németország ellen lépett pályára.

Az már korábban eldőlt, hogy a magyar csapat a lengyelekkel, a brazilokkal és a spanyolokkal fog játszani a középdöntőben, miután az Európa-bajnok spanyol-válogatott a késő délutáni találkozón magabiztosan legyőzte Tunéziát.



A találkozón öt perc után vezetett először Németország. Weber góljával 4-3 volt az állás.



A tizedik percre Máthé és Bánhidi góljaival fordítottunk, majd Mikler kettős emberhátrányban védte Kastening lövését. (4-5)



A 13. percben egy kettős emberelőny után Lékai góljával 7-5-re vezetett már a magyar csapat.



Gulyás István csapata tovább folytatta remeklését, Máthé Dominik találatával 10-6-ra vezettünk, Alfred Gislason időt is kért a 16. percben.

Tíz perccel az első félidő vége előtt továbbra is négy gól volt a magyar előny. (8-12)



Öt perccel az első játékrész vége előtt Lékai találatával már öt gól volt a különbség. (10-15)



Két perccel a vége előtt háromgólos magyar vezetésnél időt kért a magyar kapitány is. (12-15)



Az utolsó öt percben a német csapat egy 4-0-s szakasszal visszajött a meccsbe, így a szünetben Németország-Magyarország 14-15 volt az állás.



A második félidőben a németek többször is egyenlíteni tudtak, de öt perc után Lékai góljával a mieink voltak előnyben. (17-18)

A 40. percben Bánhidi ötödik góljával már kettővel vezetett a magyar csapat. (20-22)



A 45. percben többször is támadhattunk a 3 gólos vezetésért, de Drux és Gensheimer egyenlíteni tudtak. (22-22)

Tíz perccel a mérkőzés vége előtt megint vezettek a németek Drux harmadik találatával, de Bánhidi gyorsan válaszolt. (24-24)

Az utolsó öt percre döntetlennel fordultak a csapatok. (26-26)



Az utolsó fél percben Lékai góljával megnyertük a mérkőzést. A végeredmény Németország-Magyarország 28-29





A magyar férfi kézilabda-válogatott a maximális négy pontot viszi magával az egyiptomi világbajnokság középdöntőjébe.

A magyar együttes a középdöntő I. csoportjában - az Új Fővárosban - az Európa-bajnok Spanyolországgal, valamint Lengyelországgal és Brazíliával találkozik csütörtökön, szombaton és jövő hétfőn. A hatos csoport első két helyezettje jut a negyeddöntőbe.