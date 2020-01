A férfi kézilabda Európa-bajnokság fináléjában a spanyol illetve a horvát válogatott találkozott egymással.



A találkozó elején a horvátok kezdtek jobban, 5 perc után már 3-2-re vezettek Lino Cervar tanítványai.



Tíz perc után Duvnjak már a harmadik gólját szerezte, így 5-4-re vezettek a horvátok, amire gyorsan válaszolt Aguinagalde.



Negyed óra után Duvnjak tovább folytatta a gólgyártást, 8-6-ra vezettek már dél-nyugati szomszédaink.



Maric góljával már hárommal mentek a horvátok, így Jordi Ribera kikérte első idejét a találkozón. (7-10)



Az időkérés a spanyoloknak jót tett, Maqueda góljaival egyre jön fel Spanyolország (9-10)



A szegedi átlövő újabb gólja után Lino Cervar is kikérte első idejét. (10-10)



A 27. percben Canellas góljával először vezetett Spanyolország (11-10)



Az utolsó percben David Mandic góljával egyenlített a horvát gárda de a rutinos Raul Entrerriosé volt az utolsó szó. (12-11), így Spanyolország volt előnyben a szünetben.



A második félidőt a spanyolok indították jobban, Aleix Gomez három góljával már három gól volt a spanyol előny. (15-12)



Canellas gólja után már négy gól volt a spanyol előny, így Lino Cervar másodszor is időt kért. (16-12)



Az időkérés jót tett a horvátoknak kettőre jöttek fel a 40. percre (16-14)



A harmadik negyedóra végére Karacic felhozta egyre a horvátokat, de Dujsebajev góljával ismét kettő volt a különbség (17-15)



A 48. percben Maric góljával egyenlített a horvát csapat (18-18)



Öt perc gólcsend után Stepancic góljával vezetett Horvátország (18-19)



Az 55. percben Aleix Gomez egyenlített. (19-19)



Kettő perccel a vége előtt megint Aleix Gomez lőtt hetesgólt (21-20)



Dujsebajev gólja végül Spanyolország győzelmét jelentette.



A végeredmény: Spanyolország-Horvátország 22-20



A mezőny legeredményesebb játékosa Aleix Gómez Abello és Domagoj Duvnjak volt egyaránt öt góllal.



The #ehfeuro2020 MVP is the @grundfos player of the match for the final time - congratulations to @HRStwitt captain Domagoj Duvnjak! #dreamwinremember pic.twitter.com/3PqvTIYzvv — EHF EURO (@EHFEURO) 2020. január 26.

A MOL-Pick Szeged játékosai közül a spanyol Jorge Maqueda három, Joan Canellas két, a horvát jobbátlövő, Luka Stepancic pedig szintén három gólt szerzett. A kapusok közül a spanyol Gonzalo Pérez de Vargas nyújtott kiemelkedő teljesítményt, mivel 19 lövésből nyolcat kivédett.



A spanyolok hatodszor játszottak döntőt Európa-bajnokságon, és két évvel ezelőtti sikerüket követően másodszor nyertek. A címvédés eddig csak a svédeknek sikerült, akik 1998-ban, 2000-ben és 2002-ben is aranyérmesek lettek. A horvátok a harmadik fináléjukat is elveszítették.



A torna gólkirálya a norvég Sander Sagosen lett 65 találattal, így megdöntötte az egy Európa-bajnokságon szerzett gólok csúcsát, amit az északmacedón Kiril Lazarov tartott, aki 2012-ben 61-szer talált be.



A meccs összefoglalója:

Watch the Game Highlights from Spain vs. Croatia, 01/26/2020 pic.twitter.com/2PCRoq819d — EHF EURO (@EHFEURO) 2020. január 26.



A norvég-svéd-osztrák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság végeredménye:

1. Spanyolország, 2. Horvátország, 3. Norvégia, 4. Szlovénia, 5. Németország, 6. Portugália, 7. Svédország, 8. Ausztria, 9. MAGYARORSZÁG, 10. Fehéroroszország, 11. Izland, 12. Csehország, 13. Dánia, 14. Franciaország, 15. Észak-Macedónia, 16. Svájc, 17. Hollandia, 18. Montenegró, 19. Ukrajna, 20. Szerbia, 21. Lengyelország, 22. Oroszország, 23. Bosznia-Hercegovina, 24. Lettország

Az eddigi férfi Európa-bajnokságok dobogósai és a magyarok helyezése:

1994 (helyszín: Portugália): 1. Svédország, 2. Oroszország, 3. Horvátország, ...7. Magyarország

1996 (Spanyolország): 1. Oroszország, 2. Spanyolország, 3. Jugoszlávia, ...10. Magyarország

1998 (Olaszország): 1. Svédország, 2. Spanyolország, 3. Németország, ...6. Magyarország

2000 (Horvátország): 1. Svédország, 2. Oroszország, 3. Spanyolország - Magyarország nem jutott ki

2002 (Svédország): 1. Svédország, 2. Németország, 3. Dánia - Magyarország nem jutott ki

2004 (Szlovénia): 1. Németország, 2. Szlovénia, 3. Dánia, ...9. Magyarország

2006 (Svájc): 1. Franciaország, 2. Spanyolország, 3. Dánia, ...13. Magyarország

2008 (Norvégia): 1. Dánia, 2. Horvátország, 3. Franciaország, ...8. Magyarország

2010 (Ausztria): 1. Franciaország, 2. Horvátország, 3. Izland, ...14. Magyarország

2012 (Szerbia): 1. Dánia, 2. Szerbia, 3. Horvátország, ...8. Magyarország

2014 (Dánia): 1. Franciaország, 2. Dánia, 3. Spanyolország, ...8. Magyarország

2016 (Lengyelország): 1. Németország, 2. Spanyolország, 3. Horvátország, ...12. Magyarország

2018 (Horvátország): 1. Spanyolország, 2. Svédország, 3. Franciaország, ...14. Magyarország

2020 (Norvégia, Svédország, Ausztria): 1. Spanyolország, 2. Horvátország, 3. Norvégia, ...9. Magyarország



