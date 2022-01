Az olimpiai címvédő Franciaország elődöntőbe jutott a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon, miután óriási csatában 30-29-re legyőzte a világbajnok Dániát a középdöntő negyedik, utolsó fordulójában, szerdán a budapesti MVM Dome-ban.

Az eddig hibátlan dánok már korábban biztosították helyüket a legjobb négy között, a franciáknak ehhez mindenképpen pontot kellett szerezniük. A franciák helyzetét látszólag megkönnyítette, hogy az ellenfélnél Mikkel Hansent, Mathias Gidselt és Magnus Saugstrupot sem nevezték be a meccsre.



Ennek ellenére is a skandinávok kezdték jobban a mérkőzést (3-0), a franciák pedig a hatodik percben időkérésre kényszerültek. Támadásban némileg rendezte sorait Franciaország, egy gólra felzárkózott (10-9), ám védekezésben továbbra sem remekelt, Vincent Gerard húsz percen át egy lövést sem védett, érkezett is Wesley Pardin a kapuba, neki jött össze az első francia hárítás a 25. perc végén.

A dánok az első félidőben az egyaránt hatszor eredményes Niclas Kirkelökke és Jacob Holm vezetésével elöl is hatékonyabbak voltak, azonban a különbséget igazán a védelmek közti differencia jelentette: a szünetig a franciáknál a két hálóőr összesen egyet hárított a 18 dán kísérletből (6 százalék), míg a túloldalon Kevin Möller húsz kapura tartó lövésből nyolcat védett (40 százalék).

A fordulást követően a dán gólvonalon már Niklas Landin mutatott be egymást követően két bravúrt, miközben a francia védekezésből fontos láncszem esett ki a záró negyedórára azzal, hogy Ludovic Fabregas megkapta harmadik kétperces kiállítását.









Ennek ellenére fokozatosan zárkózott a francia gárda, a kapuba visszaállt Gerard kulcspillanatokban védett, így az utolsó négy percen belül egyenlített is (28-28) az olimpiai bajnok, amely másfél perccel a dudaszó előtt vezetett először.

A hektikus utolsó perceket jobban bírták idegekkel a franciák, míg a játékrész derekán öt góllal is vezető dánok kissé dekoncentrálttá váltak. A kiélezett találkozót úgy nyerte meg Franciaország, hogy Gerard négy, Pardin egy lövést védett, szemben Möller nyolc és Landin hat hárításával.

Franciaország így a középdöntő-csoport első, míg Dánia a második helyezettjeként jutott a négy közé, a csoportkörben a magyar érdekeltségű négyest megnyerő Izland pedig az elődöntőről lecsúszva az ötödik helyért mérkőzhet pénteken.

Az összecsapás legeredményesebb játékosa, a tíz gólos Kirkelökke, a mérkőzés legjobbja a kilenc találatig jutó Holm lett, a túloldalon Dika Mem és Hugo Descat egyaránt nyolcszor volt eredményes.

A Telekom Veszprém csapatkapitánya, a dán Rasmus Lauge Schmidt öt helyzetéből négyet értékesített.











Eredmények, középdöntő,



4. (utolsó) forduló, I. csoport (Budapest):

Franciaország-Dánia 30-29 (12-17)

korábban:

Horvátország-Hollandia 28-28 (13-15)

Izland-Montenegró 34-24 (17-8)

A végeredmény:



1. (és elődöntős) Franciaország 8 p

2. (és elődöntős) Dánia 8p

3. Izland 6p

4. Horvátország 3p

5. Hollandia 3p

6. Montenegró 2p



Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt.

A pénteki program (Budapest):

az 5. helyért:

Norvégia-Izland 15.30

elődöntők:

Svédország-Franciaország 18.00

Spanyolország-Dánia 20.30

Borítókép: Kovács Tamás/MTI