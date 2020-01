A férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában a magyar válogatott a regnáló világbajnok dán csapat ellen lépett pályára.



A magyar csapat bátran kezdett Hornyák góljával már kettővel vezettünk öt perc után (1-3)



A mieink a folytatásban is jól játszottak, Győri góljával 6-4-re vezettünk 11 perc után.



Nagy Bence góljával negyedóra után is tartottuk a kétgólos előnyünket. (6-8)



A 19. percben háromgólos magyar vezetésnél időt kellett kérnie Nikolaj Jakobsennek. (6-9)

Ám az időkérés után Nagy Bence szerzett gólt, így már néggyel vezetett a magyar válogatott. (6-10)



A magyar támadójáték ezután megállt, Bramming kettő valamint Kirkelökke góljával egyre jött fel Dánia, így Gulyás István is kikérte első idejét. (9-10)



A dán csapat vérszagot kapott Bramming révén ki is tudott egyenlíteni (11-11)



Az utolsó két percben, előbb Szita, majd Máthé Dominik góljaival a magyar csapat vonult a félidőre előnnyel.



A második félidőt Balogh gólja nyitotta, harmadik góljával három volt már a magyar előny (13-16)



A tizedik percben Mikkel Hansen góljával feljött egyre a dán csapat. (16-17)



A 15. percben a magyar csapat Balogh Zsolt gólával kettővel ment a magyar csapat ismét (18-20)



Kilenc perccel a vége előtt ismét Balogh Zsolt talált be így továbbra is két góllal vezettünk. (21-23)



Az 55. percben Zachariassen góljával egyenlítettek a dánok (23-23)



A véghajrában először vették át a vezetést a dánok, de Szita egyenlíteni tudott, így a magyar válogatott döntetlent játszott a dán csapattal.



Dánia-Magyarország 24-24

Borítókép: Facebook.com/ MKSZ