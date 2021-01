Nézők nélkül rendezik meg a szerdán kezdődő egyiptomi férfi kézilabda-világbajnokságot.

A rendezők vasárnap közölték, hogy a koronavírus-járvány második hullámának tapasztalatai miatt hozták meg döntésüket. Az afrikai országban szombaton 989 új fertőzöttet regisztráltak, a betegséget eddig 148 799 ember kapta el.

It's official: No fan attendance at #Egypt2021