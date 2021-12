A Szlovák Kézilabda Szövetség (SZH) cáfolja, hogy a visszalépést fontolgatná a januári férfi Európa-bajnokság társrendezői szerepkörétől.

"A magyarországi szervezőbizottsággal kiválóan együttműködünk és segítjük egymást. Nem számolunk olyan verzióval, hogy az Európa-bajnokság Szlovákiában nem lesz megrendezve" - áll az SZH csütörtöki sajtóközleményében.



A Bild című német napilap hétfői cikke szerint az elmúlt hétvége óta kézilabdás körökben azt híresztelik, hogy a koronavírus-járvány miatt a szlovák fél a visszalépést fontolgatja, és ez már az európai szövetséget (EHF) is foglalkoztatja.



"Természetesen követjük a koronavírus-járvány körül kialakult helyzetet Szlovákiában, és kapcsolatban vagyunk, együttműködünk az illetékes döntéshozókkal" - áll a közleményben, amelyből kiderül, kérdésként csak az maradt nyitva, hogy nézők előtt vagy nézők nélkül rendezik-e a mérkőzéseket Szlovákiában.



"Erre jelen pillanatban nem tudjuk a választ, várjuk az információkat a felelős döntéshozóktól" - közölte Jaroslav Holesa, az SZH elnöke. Hozzáfűzte: hétfőn sajtótájékoztatón mutatják be az Európa-bajnoksághoz kapcsolódó együttműködést a Mol-csoporttal, információt adnak a rendezéssel kapcsolatos aktuális kérdésekről és a szlovák válogatott felkészülésének utolsó fázisáról is.



A 24 csapatos tornán január 13. és 30. között 65 mérkőzést játszanak Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Pozsonyban és Kassán. Mind a hat négycsapatos csoportból az első két helyezett jut a középdöntőbe, onnan pedig az első kettő kerül az elődöntőbe. Az egyik középdöntő-csoportnak Pozsony, a másiknak Budapest ad otthont, majd az elődöntőket és a helyosztókat a magyar fővárosban rendezik.

