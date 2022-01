Lékai Máté szerint nem a támadásokon, inkább a védekezésen múlt, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott nem tudta legyőzni Izland csapatát kedden, és így nem jutott tovább a csoportkörből a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságon.

A 31-30-ra elveszített találkozó után a Telekom Veszprém irányítója elmondta: az északi szigetország csapata úgy védekezik, hogy az egyik hármas védője kilép, ezért a magyarok tudatosan a beálló Bánhidi Bencét igyekeztek megjátszani, hogy egy az egyben maradjon a védőjével, hiszen fizikális adottságai miatt neki könnyebb dolga van, és be tudja forgatni az ellenfelet.

"Nem a támadásokon múlt, inkább a védekezésen" - értékelt Lékai, aki ezúttal három gólt szerzett.



A magyarok csütörtökön 31-28-ra kikaptak Hollandiától, vasárnap 31-30-ra legyőzték Portugáliát, ezúttal pedig legalább két góllal kellett volna nyerniük a biztos továbbjutáshoz, de matematikai esélyük egygólos siker, illetve döntetlen esetén is maradt volna.



Az irányító emlékeztetett, hogy eddig egy meccs, az Izland-Portugália kivételével minden találkozó az utolsó percben, apróságokon dőlt el a budapesti B csoportban.

A kontinensviadal előtt már derékbántalmakkal küzdő, a hollandok ellen bokasérülést szenvedő és Portugália ellen így hiányzó Bánhidi ezúttal a kezdőcsapatban kapott helyet, és hatszor volt eredményes annak ellenére, hogy - mint mondta - végigszenvedte a pályán töltött időt.



"A szívem azt diktálta, hogy a pályán a helyem, meg kellett próbálnom játszani. Szerencse, hogy van fogsorom, amit össze tudtam szorítani" - fejtette ki.



A Pick Szeged kézilabdázója úgy vélekedett, olyan helyzetekben hibáztak, amiket a videózások során már láttak, vagyis az ellenfél nem mutatott újdonságot.

"Mégis mindenből gólt kaptunk, eladtuk a labdát és fegyelmezetlenek voltunk, belementünk olyan hibákba, amikbe nem szabad. Illett volna kihasználnunk, hogy húszezer magyar nekünk drukkol. Ha a jövőben az ember visszagondol majd erre, fogja a fejét, hogy milyen lehetőséget szalasztottak el a magyar kézilabdázók" - vélekedett.



Bánhidi úgy látta, talán a 20-23 éves fiatalok nem tudták kezelni a magával ragadó hangulatot.



"A hibákból tanul az ember, abból kell felállni, innen nem lesz egyszerű. Nagy feladat vár most ránk, hogy ugyanazt az arcunkat mutassuk, mint az elmúlt két évben. Teljesen más kézilabdát láthatott a közönség tavaly és tavalyelőtt is, mint a hazai rendezésű Európa-bajnokságunkon" - hangsúlyozta.



Az ugyancsak csalódott Máthé Dominik kiemelte, úgy érkeztek a találkozóra, hogy megnyerik azt, és a szurkolók is mindent beleadtak.



"Mégsem ment úgy a játék ma, ahogyan kellett volna, nagyon sajnálom a hetest, az a végén sorsdöntő szituáció volt, de nem tudtam belőni" - fogalmazott a jobbátlövő, aki tíz kísérletből csak négy gólig jutott, és bevallása szerint védekezésben is többször hibázott. Elárulta, külön felhívták a figyelmét, hogy ne ünnepeljen annyit a gólok után, és oda is figyelt a visszafutásokra, hogy ne kapjanak lerohanásból gólokat.

"Sajnálom és nagyon szégyellem magamat. Köszönjük a szurkolóknak" - jegyezte meg a norvég Elverum játékosa.

Hanusz Egon elmondta, az utolsó néhány percből nem tudtak jól kijönni, a döntő szituációknál hibáztak, ez pedig megbosszulta magát.

"A szerencse sem volt ma velünk, hiszen amikor volt egy jó védekezésünk, a labda akkor is visszapattant hozzájuk. Amikor volt rá lehetőségünk, hogy ellépjünk több góllal és eldöntsük a mérkőzést a második félidő közepén, az sem sikerült" - nyilatkozta.



A spanyol játékvezetők meglehetősen hektikus, sokat kritizált produkciójáról csak annyit mondott a Stuttgart irányítója: egyértelmű, hogy voltak érdekes ítéletek, de nem foglalkoznak ezzel.

A magyar válogatott az előző Európa-bajnokságon kilencedik, a tavalyi világbajnokságon ötödik, az Eurokupában aranyérmes volt, ezúttal pedig a legjobb nyolc közé jutás volt a célja, de a csoportkörös búcsú azt jelenti, hogy nem kerül be a 12 közé.

Borítókép: Kovács Tamás/MTI