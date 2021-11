Gulyás István szövetségi kapitány szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott ütőképes lesz januárban, a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon.

"Azt gondolom, ha addig nem történik sérülés, és mindenki egészséges lesz, akkor nyugodtan várhatjuk az Európa-bajnokságot és ütőképesek lehetünk" - mondta az MTI-nek a szakvezető. Hozzátette, az együtt töltött időre építik az optimizmusukat, hiszen a mostani keret jelentős része már két éve együtt van, azóta zajlik a csapatépítés.



A jelenlegi szakmai stáb irányításával a tavalyi Európa-bajnokságon remek teljesítménnyel kilencedik, az idei világbajnokságon pedig ötödik lett a magyar csapat, amely később megnyerte az Eurokupát a horvátok, a spanyolok és a szlovákok előtt.



"Bízom benne, hogy a védekezésünk stabil lesz, illetve mögötte a kapusteljesítmény is, ahogyan eddig. Most már támadásban is elég sok variációs lehetőségünk van. Reménykedem, hogy minden poszton, illetve a játék minden elemében fel tudjuk venni a versenyt az ellenfeleinkkel" - fogalmazott az edző.



A keret október 7-9. után hétfőtől szombatig ismét Budaörsön edzőtáborozik, és pénteken nyilvános, szombaton pedig zárt kapus felkészülési meccset játszik Bosznia-Hercegovinával, Érden. Gulyás István szerint az októberihez képest a mostani összetartás teljesen más, hiszen ezúttal a rendelkezésükre állnak a külföldön szereplő kézilabdázók is.

"Élesben tudunk gyakorolni, és elővenni azokat a dolgokat, amelyeket legutóbb a világbajnokságon csináltunk. Azokat próbálgatjuk, azokat gyakoroljuk, illetve megpróbálunk egy-két újdonságot belecsempészni támadásban és védekezésben is. Jó a hangulat, a játékosok szorgalmasan végzik a feladatukat" - nyilatkozta a kapitány.



A válogatott spanyol másodedzője, José María Rodríguez Vaquero - sportági becenevén Chema - februárban úgy fogalmazott, talán forgathatták volna jobban a csapatot a januári, egyiptomi világbajnokságon, használhattak volna több játékost, mert biztosan felnőttek volna a feladathoz. Hozzátette, többet kellett volna pihentetniük Lékai Mátét, Bánhidi Bencét vagy Mikler Rolandot, de legközelebb erre is jobban figyelnek majd, hiszen az a céljuk, hogy a keret minden tagja szerepet kapjon, és hozzá tudjon tenni valami pluszt a csapat teljesítményéhez.

Ennek kapcsán Gulyás István felidézte, azon a tornán Ligetvári Patrik nem volt velük, Topic Petar pedig kevesebb lehetőséget kapott, de most úgy látják, mindketten szintet léptek, tehát nyugodtabban küldik majd pályára őket.

A mostani keret tagjai közül néhányan nem kézilabdáztak jó formában a közelmúltban a klubcsapatukban, a Tatabánya például a bajnokságban és az Európa-ligában is váratlanul nagy különbségű vereségeket szenvedett. A szövetségi kapitány erről azt mondta, az a céljuk, hogy a játékosok hagyják otthon a problémáikat, és a december 16-án kezdődő közvetlen felkészülés során ez már elvárás is lesz feléjük.

"A tatabányaiak az új edzővel bizonyára új impulzusokat fognak kapni. Az biztos, hogy nem felejtettek el kézilabdázni, tehát a fejükben kell rendet tenni egy kicsit. Biztatjuk és támogatjuk, próbáljuk lekapcsolni őket a klubéletről, nem hozzuk elő azokat a dolgokat, amik zavarják őket" - magyarázta az edző.

A részben hazai rendezésű Európa-bajnokság kapcsán Gulyás megjegyezte, amikor külföldön volt az aktuális torna, a legnagyobb problémát a közösségi média jelentette, tehát ilyen szempontból mindegy, hogy Telkiben vannak az edzőtáborban, vagy Kairóban a szállodában.

"Jóval nagyobb lesz a médiaérdeklődés, ezt kell majd kordában tartanunk, hogy mindenki a feladatára összpontosíthasson" - vélekedett.

A 24 csapatos Eb-n január 13. és 30. között 65 mérkőzést játszanak Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Kassán és Pozsonyban. A magyar válogatott a B csoportban 13-án 20.30-tól Hollandiával, 16-án 18 órától Portugáliával, majd 18-án 18 órától Izlanddal találkozik a Budapesti Multifunkcionális Sportcsarnokban. Mind a hat négycsapatos csoportból az első két helyezett jut a középdöntőbe, onnan pedig az első kettő kerül az elődöntőbe.



Az egyik középdöntő-csoportnak Pozsony, a másiknak Budapest ad otthont, majd az elődöntőket, a bronzmérkőzést és a finálét a magyar fővárosban rendezik.

A magyar csapat december közepétől gyakorol majd ismét együtt, a kontinenstorna rajtja előtt január 6-án Fehéroroszországgal játszik edzőmérkőzést Tatabányán, két nappal később pedig Bahrein lesz az ellenfele.

