Mikkel Hansen nélkül szerepelhet a címvédő dán férfi kézilabda-válogatott a január 13-án kezdődő egyiptomi világbajnokságon.



A PSG átlövője ezt a Jylland Postennek adott interjúban jelentette ki. A három alkalommal is a világ legjobbjának választott kézilabdázó amiatt aggódik, hogy a koronavírus-járvány árnyékában több ezer néző előtt rendezik meg a mérkőzéseket.



" Nem tudom érdemes-e megrendezni ezt a tornát, de jobb lenne, ha zárt kapuk mögött játszanánk. Ugyanakkor annak sincs sok értelme, hogy - a női kézilabda Európa-bajnoksághoz hasonlóan - buborékban és elszigetelten éljünk a külvilágtól, majd bemenjünk a csarnokba, ahol több ezer szurkoló tartózkodik." - nyilatkozta a 33 éves játékos. Nem igazán látom, hogyan lehetne megrendezni ezt a tornát szurkolókkal anélkül, hogy nekünk ne essen bajunk." - tette hozzá az átlövő.



A szerdai sajtótájékoztatón Asraf Sobhy egyiptomi sportminiszter kijelentette, hogy akár több ezer néző előtt is megrendezhetik a világbajnokságot.



Hansen erre annyit reagált, hogy nagyon furcsa lenne nézők előtt játszani a jelenlegi helyzetben.



"Azokban az országokban, mint például Dánia, Franciaország, vagy éppen Németország komolyan veszik a vírust, hétről-hétre üres lelátók előtt lépnek pályára a csapatok. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy Egyiptomban nem veszik komolyan a pandémiát. Azonban nemcsak én állok értetlenül ehhez az egészhez, vannak arra utaló jelek, hogy az emberek inkább a pénzügyeken gondolkodnak nem pedig a játékosok egészségén."





Mikkel Hansent is aggodalommal tölti el a koronavírus-járvány.

Mire lehet számítani a világeseményen?



"Ahogy sokan mások én sem tudom, hogy mire lehet majd készülni. Nem tudom, használhatom-e a botrányos szót, azonban kissé megdöbbentő, hogy sokáig nem kaptunk információt a vb helyszíneiről. Amíg korábban arról beszéltek, hogy buborékrendszert alakítanak ki, mostanság rengeteg pletyka kering arról, hogy nézők előtt rendezik a tornát. Nagy a bizonytalanság, keveset tudunk erről a rendszerről."



Fontolgatja, hogy kihagyja a kontinenstornát?



"Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondolkodtam el rajta, mert minden játékosnak az egészsége a legfontosabb."



Az interjúban szót ejt arról, hogy a német válogatottból már négyen Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold, Patrick Wienczek, valamint Finn Lemke is inkább a családjával marad.



A dán válogatott január 15-én kezdi meg szereplését a 32 csapatos tornán. A címvédő Argentínával, Bahreinnel, valamint Kongóval van egy csoportban.

