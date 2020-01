A horvát válogatott kétszeri hosszabbítás után 29-28-ra legyőzte Norvégia csapatát az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság első elődöntőjében, pénteken Stockholmban.



A 16 ezer néző előtt lejátszott meccs első félidejében a horvátok rendkívül taktikusan védekeztek az esélyesebbnek tartott norvégok ellen, nem hagyták kibontakozni riválisukat, akik így nem tudták alkalmazni legnagyobb fegyverüket, a lerohanásokat. A legutóbbi két világbajnokságon egyaránt ezüstérmes norvégok védekezése nem volt eléggé szigorú, így a horvátok okos, türelmes támadójátéka érvényesülni tudott. Marin Sego remek teljesítményt nyújtott a kapuban, csapata a szünetben két találattal vezetett.

A második felvonásban hatékonyabban lőttek a norvégok, egy 5-1-es sorozattal fordítottak, de a hajrában a csereként beállt Matej Asanin kapus két büntetőt is nagy bravúrral hárított, így a horvát válogatott visszavette a vezetést. Magnus Jöndal 27 másodperccel a rendes játékidő vége előtt egyenlített, a horvátok időt kértek, majd kapus nélkül, létszámfölényben támadtak, de nem jártak sikerrel, így hosszabbítás következett.



A ráadásban kevesebbet hibáztak a norvégok, egy góllal jobban álltak, de Domagoj Duvnjak időntúli hétméteresével egyenlítettek a horvátok, ezért további kétszer öt perc hosszabbításra volt szükség.



A második ráadásban Sego remekelt a horvát kapuban, a fáradtság miatt azonban egyre több volt a hiba. Döntetlen állásnál a norvégok a döntőbe jutásért támadtak, ám Sego újabb védése után a lerohanást Zeljko Musa góllal zárta, így csapata elképesztő küzdelemben 29-28-ra nyert.



A norvégoknál Sander Sagosen tíz gólt dobott, a túloldalon a mezőny legjobbjának megválasztott Duvnjak nyolcszor talált be. A MOL-Pick Szeged horvát jobbátlövője, Luka Stepancic háromszor volt eredményes.

.@HRStwitt captain Domagoj Duvnjak was a rock in defence and scored 8 goals as his side clung on to make the #ehfeuro2020 final. He's the @grundfos player of the match! #ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/iNXFAKuHyN — EHF EURO (@EHFEURO) 2020. január 24.



A horvát csapat 2008 és 2010 után harmadszor játszhat Európa-bajnoki döntőt.

Eredmény, elődöntő:

Horvátország-Norvégia 29-28 (12-10, 23-23)



később:

Spanyolország-Szlovénia 20.30

a további program:

szombat:

az 5. helyért: Németország-Portugália 16.00



a 3. helyért: Norvégia-Spanyolország/Szlovénia 18.30



vasárnap:

döntő: 16.30

Borítókép: Uros Hocevar / kolektiff