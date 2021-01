Sok hibával játszott, de magabiztosan nyert a magyar férfi kézilabda-válogatott Uruguay ellen.

Székely védéseivel kezdődött a mérkőzés, az első gólra azonban közel 3 percig kellett várnia a tv-nézőknek.

Elsőként Máthé talált be az uruguayiak kapujába, majd nem sokkal később ő növelte két gólosra a különbséget. Az 5. percben Velazco szépített, ezt követően azonban közel 5 percig nem sikerült gólt szerezniük. Nem úgy a magyaroknak, akiktől Bodó, Bóka és Lékai is beköszönt.



A magyar csapat 10. góljára mindössze 15 percet kellett várni. Az ellenfél neve mellett ekkor mindössze 2 találat állt, így jöhetett a mérkőzés első időkérése.

Bár a rövid szünet után is a magyaroké volt a főszerep, a Méndez által kiharcolt büntetőből Fabre faragott a különbségen.



A 16. perc után a magyarok kisebb holtpontra kerültek és közel 6 percig nem sikerült betalálniuk. Bár a támadás döcögőssé vált, a kapuban remekelt Székely, így jelentősen nem csökkent a két csapat közti különbség.

5 perccel az első félidő vége előtt mi is hetest kaptunk, melyet Győri értékesített. Bár a túloldalon Morandeira válaszolt, sokáig nem örülhettek az uruguayiak, hiszen Ancsin és Bóka gyorsan 8 gólosra növelte a magyarok előnyét.

A 30. percben Hanusz harcolt ki büntetőt, amit ezúttal nem sikerült Győrinek gólra váltania. Ennek ellenére a magyar gárda magabiztos vezetéssel mehetetett a pihenőre.

A második félidő első percében gólt szerzett a magyar válogatottban az idei vb-n debütáló Pedro, majd a kapuba az erre a játékrészre beálló Borbély mutatott be szép védést. Egy perccel később egy labdaszerzést követően talált be Bánhidi, amivel 10-re nőtt a magyar előny.

A túloldalon Velazcotól jött a válasz, Máthé azonban megállíthatatlannak bizonyult, 3 perc alatt 3 gólt lőtt. Bár a különbség Lékainak is köszönhetően a 29. percben már 12 gólos volt, a magyarok sokat hibáztak, több lövésük és passzuk is pontatlannak bizonyult.



A 40. perc környékén az uruguayiak fáradni kezdtek, míg mi gyors gólokkal növeltük az előnyt. Negyedórával a záró sípszó előtt a magyar csapat a 30. gólját is megszerezte, két perccel később pedig már 18 találatnyi különbség volt a két csapat közt.



Az 51. percben Rosta góljával nőtt 20 gólosra a különbség. Az egyre fáradó ellenfélnek is volt némi oka az örömre, az üres kapuba De Agrela lőtt egészpályás gólt. A mérkőzés utolsó percei azonban szinte már kivétel nélkül a magyarokról szóltak, akik magabiztosan vették célba a hálót és végül 44-18-ra győztek.



Magyarország-Uruguay: 44-18

Borítókép: Facebook.com/mksz



Borítókép: