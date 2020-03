Ligetvári a Telekom Veszprém saját nevelésű játékosa, akit klubja a 2018-19-es idényre az Ademar Leónnak, a mostani szezonra pedig a Logrono La Riojának adott kölcsön.

A 24 éves játékos kedden a Kossuth Rádiónak adott nyilatkozatában kiemelte: a pályán megszerzett rutint semmi mással nem lehet pótolni, erre pedig csak akkor van lehetősége, ha játszik.



"Mielőtt kijöttem Spanyolországba, nekem ez nem volt meg. Fiatal játékosként érkeztem Spanyolországba, teljesen rutintalanul. Bár a veszprémi keret tagja voltam, nem értem el azt a szintet, hogy az edző nyugodt szívvel pályára küldjön" - mondta.

Kiemelte: a veszprémi klubvezetők a fejlődés érdekében küldték ki, ami egybeesett az ő elképzelésével, hogy kilépjen a komfortzónájából.



"Visszatekintve azt tudom mondani, hogy sikerült elérnem ezt a célt. Nagyon sok mindent tanultam, amióta Spanyolországban játszok, és remélem, hogy még tovább tudok fejlődni" - hangsúlyozta.

Hozzátette: azt egyelőre nem tudja, hogy mindez mire lesz elég számára akkor, ha ismét a veszprémi keretben kell megharcolnia a játékpercekért.



"Ez nagymértékben függ az éppen aktuális formától. Mert, ha jó formában tudok játszani, akkor elég lesz. Persze, mindig van fejlődési lehetőség egy játékos számára. Nekem is az az elsődleges célom, hogy majd ott minél többet tanuljak, minél jobban stabilizáljam a helyem, illetve minél több időt tudjak a pályán tölteni" - emelte ki.



A koronavírus-járvány miatt a spanyol kézilabda-bajnokság is szünetel, és a fokozott biztonsági intézkedések miatt a magyar légiós is csak egyénileg, többnyire a lakásában tud készülni. Ligetvári kiemelte: nagyon nehezen viseli a kialakult helyzetet, hiszen profi kézilabdázóként a mindennapi életének szerves részét jelenti a mozgás és a sport.



"Ez most pillanatnyilag kiesik az életünkből, ami nagyon fura, éjszakánként nehezen is tudok aludni emiatt"- közölte.

Hozzátette: a klub és a válogatott erőnléti edzőinek útmutatásait követve próbálja megőrizni a fizikumát, de az otthoni edzéseit a napokban megrendelt szobakerékpárral, kézi súlyzókkal és fittball-labdával igyekszik nehezebbé és színesebbé tenni, amivel reményei szerint majd még jobban lefárasztja magát.

Borítókép: Facebook/HballTarnsfers