Merkovszki Pál, a Gyöngyös kapusa szerint "letaglózta" az Egyesült Államok férfi kézilabda-válogatottját a hír, amelynek értelmében 18 pozitív koronavírusteszt miatt az együttes nem szerepelhet a szerdán (ma) kezdődő egyiptomi világbajnokságon.

A 20 esztendős játékos az M1 aktuális csatornának szerdán azt mondta, "a csapat egy kicsit összetört", mert mindenki úgy érezte, jó társaság állt össze, és a vb-szereplés remek lehetőség lett volna az észak-amerikaiaknak.



"A célunk a tisztes helytállás volt, és meg akartuk mutatni, hogy ez egy komoly válogatott, amelyet nem szabad félvállról vennie az ellenfeleknek" - nyilatkozta Merkovszki, hozzátéve, hogy folyamatosan keresik a magyarázatot arra, honnan és hogyan kaphatták el a koronavírust.



"Lehetséges, hogy abban a csapatban, amellyel edzőmérkőzést játszottunk itt Dániában, volt fertőzött, de ez is csak találgatás" - mondta a kapus, és elárulta, az első teszteléskor a 25 főből 18-nak lett pozitív az eredménye, majd a másnap elvégzett újabb tesztelésen az előző napon negatívak közül többen - köztük ő is - pozitív mintát szolgáltattak.



"Rossz a helyzet, aggódom az egészségi állapotom miatt, de egyelőre nem érzek komolyabb tüneteket, inkább olyan, mintha egy kicsit meg lennék fázva" - jelentette ki Merkovszki, aki kitart korábbi elhatározása mellett, mert mint mondta, nem tervezett azzal, hogy bármilyen világversenyen pályára lépjen magyar színekben. De az Egyesült Államok válogatottjában most úgy tűnik, legkorábban a 2023-as világbajnokságon mutatkozhat be.



A dél-karolinai Myrtle Beachen született kapus, aki kettős állampolgár, december 6-án került be az észak-amerikai csapatba, mely a nemzetközi szövetség (IHF) novemberi döntése értelmében indulhatott volna a vb-n. Visszalépésük nyomán helyükre a tavalyi Európa-bajnokságon 16. svájciak ugrottak be a gízai E csoportba a franciák, a norvégok és az osztrákok mellé.

