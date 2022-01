A kapus Székely Márton úgy fogalmazott, a magyar férfi kézilabda-válogatott nem így szeretett volna bemutatkozni a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, amelynek első fordulójában 31-28-ra kikapott Hollandiától a budapesti MVM Dome-ban.

"Nagyon csalódott vagyok, de nemcsak én, hanem az egész csapat, mert nem így szerettünk volna bemutatkozni ebben a hatalmas arénában a közönségünk előtt" - nyilatkozta az északmacedón Eurofarm Peliszter játékosa, aki a 17. perctől őrizte a magyar kaput és 21 lövésből hatot védett.



Hozzátette: amikor elkezdődött a mérkőzés, azt látta és érezte, hogy talán "egy csavar a gépezetben nem lett a helyére téve", mert nem úgy kezdtek, ahogyan szerettek volna, ahogyan tervezték és ahogyan fel voltak készítve.



"Sajnos semmit nem adtunk vissza a szakmai stábnak, és talán ez fáj a legjobban" - mondta Székely. Hozzáfűzte, ahogyan beragadtak az első félidőben, azt még talán belefért volna, de a második felvonásban nagyon sok kulcsmomentumban rontottak, gyermeteg hibákat követtek el, nem figyeltek kellően, pedig átfordíthatták volna az állást.



"Ha azokat góllal tudjuk zárni, biztosan máshogy alakul a mérkőzés, akkor biztosan akkorát robbant volna az aréna, hogy azt már nem engedtük volna ki a kezünkből" - vélekedett.



A magyarok egyszer sem vezettek az első csoportmeccsükön, és húsz győzelem után először kaptak ki Hollandiától.



"Nem tudom az okát, miért történt így, de biztosan meg fogjuk beszélni, és meg fogjuk kapni azokat az elemzéseket az edzőktől, amelyek rávilágítanak, mi volt a probléma" - mondta a kapus.

Sokan féltették a házigazdákat attól, hogy december közepe óta Telkiben, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőközpontjában lévő tornateremben készülnek, első Európa-bajnoki mérkőzésükön pedig csaknem 20 ezer szurkoló vár rájuk a hatalmas légterű új arénában. Székely szerint nem lenne helyes, ha nyomásról és túlpörgésről beszélnének, hiszen mindannyian élsportolók.



"Felrobbant az aréna! Amikor beléptem a bemutatásnál a terembe, csak mosolyogni és nevetni tudtam, mert élvezni akartam minden pillanatát ennek a szép napnak. Jól éreztem magamat, lubickoltam, hiszen Magyarországon, nagyjából 20 ezer szurkolónk előtt játszhattunk, erre a hullámra mindenkinek rá kellett volna ülnie" - nyilatkozta.



Leszögezte: mindannyian készültek erre a hangulatra és arra, hogy hatalmas lesz rajtunk a nyomás, de ezeket ki kellene zárni, ezekkel nem lenne szabad foglalkozniuk.



"Nagyon szeretném, hogy ezt mihamarabb lezárjuk fejben, mert ez egy Európa-bajnokság, és ha ebben a gödörben maradunk, annak rossz vége lesz. Most jön két nagyon fontos és egyáltalán nem egyszerű mérkőzés, amivel tovább tudunk jutni a középdöntőbe, amit mindennél jobban szeretnénk" - magyarázta.



A magyarok vasárnap 18 órától Portugáliával, kedden 18 órától pedig Izlanddal találkoznak. A csoport első két helyezettje jut tovább a középdöntőbe.

Lékai Máté kiemelte: nyerni szerettek volna, de nagyon rosszul kezdték a mérkőzést, mert nem hajtották végre a megbeszélteket, fegyelmezetlenek voltak.



"Eladtuk a labdát, kihagytuk a helyzetet, védekezésben nem zártunk össze, noha tudtuk, hogy gyorslábúak és nincsenek nagy lövőik" - fejtette ki a Telekom Veszprém irányítója, aki nyolc góllal a hazai csapat legeredményesebbje volt.

A második félidőben Lékai meglátása szerint is javult a házigazda játéka, hatékonyabban támadtak, ám nem tudták eldönteni a mérkőzést. Mint mondta, az izgalom és az, hogy csak egy felkészülési találkozóval hangoltak a kontinensviadalra, csupán kifogások lennének.



"Ha álmunkból keltenek fel, akkor sem szabadna ennyit és ilyet hibáznunk. Ha ezeket serdülőben követjük el, akkor is nagy hibák lennének" - magyarázta.



Bodó Richárd úgy vélekedett, gyorsan akartak megoldani mindent, ezért csúsztak be a hibák, és bár a fordulást követően javult a védekezésük is - külön kiemelte Székely teljesítményét -, szerinte az eredmény utáni futás felőrölte őket, míg a hollandok megérezték, hogy "ma meg tudnak minket fogni".



Az MTI kérdésére elmondta, jobb védekezéssel, fontos pillanatban lőtt góllal fordítani is tudtak volna.



"Az első félidei teljesítmény alapján nem érdemeltük meg a döntetlent, a második alapján viszont igen, ám a holland csapat jól használta ki a hibáinkat. Nem így kell egy nyitómeccset játszani" - ismerte el a Pick Szeged balátlövője, aki hatszor volt eredményes.



Előre tekintve úgy fogalmazott: mindenben javulniuk kell, jobban kell kezdeniük a soron következő ki-ki mérkőzéseket.



Borítókép: MTI/Kovács Tamás