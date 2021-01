A magyar férfi kézilabda-válogatott bejutott a legjobb 8 közé, miután magabiztosan győzte le a lengyeleket. Bár a mérkőzéseken a koronavírus terjedése miatt nem lehetnek nézők, a fiúknak így sincs oka a panaszra.



Valószínűleg túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a csapat mérkőzéseikor többmillió honfitársunk tapad a képernyőre, ezt pedig érezhetik a csapat tagjai is, hiszen eddig szárnyalnak a világbajnokságon.



Nemcsak a szurkolók, hanem a srácok családjai is kitesznek magukért. Ezúttal Lékai-Kiss Ramóna mutatta meg, miként szurkoltak kisfiával a csapatnak. A műsorvezető és a kis Noé is Lékai mezébe bújt. Ramóna a képhez csak ennyit írt: „Büszkék vagyunk rád, apa!



A magyarok 25-én 18 órakor a már szintén negyeddöntős spanyolokkal csapnak majd össze.



