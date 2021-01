A magyar férfi kézilabda-válogatott remekül szerepelt az Egyiptomban zajló világbajnokságon. Bár a mérkőzéseken a koronavírus terjedése miatt nem lehetnek nézők, a fiúknak így sincs oka a panaszra.



Valószínűleg túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a csapat mérkőzéseikor többmillió honfitársunk tapadt a képernyőre, ezt pedig érezhették is a csapat tagjai is, hiszen szinte minden mérkőzésen szárnyaltak.

Nemcsak a szurkolók, hanem a srácok családjai is kitettek magukért. Ezúttal Lékai-Kiss Ramóna mutatta meg, miként szurkoltak kisfiával a csapatnak. A műsorvezető és a kis Noé is Lékai mezébe bújt. Ramóna a képhez csak ennyit írt: „Büszkék vagyunk rád, apa!



A magyarok végül az 5. helyezést szerezték meg a világbajnokságon, de a Franciák elleni mérkőzésen is bizonyították, helyén van a szívük, és bármire képesek egymásért.



Borítókép: Jeff Gross/Getty Images és Facebook.com/Kiss Ramóna