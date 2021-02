José María Rodríguez Vaquero - sportági becenevén Chema - elmondása szerint mindent együtt csinálnak a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjai, vagyis nincs olyan terület, amelyből ne vennék ki a részüket mindannyian.

"Nincs olyan, hogy valaki kimondottan ezért, más meg azért felel. Ha valamiben talán többet teszek be a közösbe, akkor az a taktikai felkészítés, a megfelelő taktika kiválasztása, de ezt sem egyedül csinálom" - nyilatkozta a Kossuth Rádiónak a 41 éves spanyol másodedző, aki 2019 júliusa óta segíti Gulyás István szövetségi kapitány, valamint Nagy László, a szakmai stáb tagja, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) alelnöke munkáját. Irányításukkal a válogatott tavaly a svédországi Európa-bajnokságon kilencedik, idén az egyiptomi világbajnokságon ötödik lett. Hozzátette, nincs olyan döntés, amit ne hárman, közösen hoznának meg, de van egyetlen olyan szituáció, amikor jobban elkülönülnek a feladataik, ez maga a mérkőzés.

"Ha hárman beszélnénk, jegyzetelnénk, irányítanánk, az elég kaotikus lenne, így viszont minden tiszta a játékosok felé. De hangsúlyozom, a mérkőzések előtti feladatokból mindhárman ugyanúgy vesszük ki a részünket" - magyarázta. Rodríguez szerint a rendszer azért is működik, mert a munkakapcsolaton kívül nagyon jó barátok is egyben a szakmai stáb tagjai, ez megkönnyíti a dolgokat.

"Ez nem is csak hármunkra vonatkozik, hanem a teljes stábra, a segítőktől az orvosi stábon keresztül a videóelemzőig, a médiafelelőstől a kapusedzőig mindenki mindenkivel nagyon szoros és jó kapcsolatban van. Ennél jobb légkört a munkához elképzelni sem lehet. Olyan, mintha egy nagy család lennénk" - mesélte.



Fotó: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

A játékosként világbajnoki arany- és bronz-, illetve Európa-bajnoki ezüstérmes Chema Rodríguez 2012 és 2017 között a Telekom Veszprémet erősítette, és csak tavaly, 40 éves korában vonult vissza. A magyar nemzeti együttes edzői posztján kívül a Benfica vezetőedzői tisztségét is betölti. A tréner kijelentette, szerinte a válogatott legnagyobb erőssége magában a csapatban rejlik, hiszen kialakult egy olyan keret, amelynek minden tagja ugyanolyan keményen dolgozik. A szakmai stábnak elég mély a merítési lehetősége, a fiatalok szenzációs teljesítményt tudnak nyújtani, és már most rengetegen szeretnének bekerülni a válogatottba, nem könnyű a dolog, mert nagyon sok a tehetség, és kemény feladat a keretszűkítés. Hangsúlyozta, a legtöbbet talán azért kellett dolgozniuk, hogy a játékosok higgyenek magukban, abban, hogy igazán jó csapatot alkotnak, hogy amit csinálnak, az jó, és hogy a legjobbakkal is felveszik a versenyt.

"Nem volt könnyű minden játékosnak megadni a kellő önbizalmat, azt, hogy higgyen a saját képességeiben, tudásában. Szerencsére az utóbbi időben ez is megváltozott, a tavalyi Európa-bajnoksághoz képest nagyon sokat fejlődtek a játékosok ezen a téren. Most már lassan képesek elhinni, hogy lehetünk olyan erősek, mint a spanyolok, a németek, a dánok vagy a franciák" - vélekedett. Rodríguez ezután úgy fogalmazott, talán forgathatták volna jobban a csapatot a januári, egyiptomi tornán, használhattak volna több játékost, mert biztosan felnőttek volna a feladathoz.

"Most már azt mondom, hogy többet kellett volna pihentetni Lékait, Bánhidit vagy Miklert, de legközelebb erre is jobban figyelünk majd. A cél az, hogy a keret minden játékosa szerepet kapjon, és hozzá tudjon tenni valami pluszt a csapat teljesítményéhez" - szögezte le. A spanyol edző elárulta, a jövő januári, magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság végéig szól a szerződése, de a magyar szövetség mindig számíthat rá, amikor és ameddig csak szeretné. "Nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam a bizalmat, ráadásul úgy, hogy korábban edzőként az égvilágon semmit nem tettem le az asztalra" - vélekedett.

Borítókép: Lars Baron/Bongarts/Getty Images