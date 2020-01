"Nagyon örülök, hogy jól sikerült az első mérkőzés. Azt ígértem, hogy biztosan mindenki maximálisan oda fogja tenni magát, akárhogy játszunk, akármennyi hibával. Ez abszolút visszaköszönt a meccsen. Szerintem annak köszönhető a győzelmünk, hogy sokkal jobban akartuk a két pontot" - nyilatkozta az MTI-nek vasárnap Balogh Zsolt, aki a 26-25-re megnyert malmői találkozó legeredményesebb játékosa volt hét góllal.



Hozzátette, a siker hitet és erőt adhat rutintalan csapatuknak, hiszen egyáltalán nem mindegy, a fiatal játékosok milyen élményekkel kezdik a válogatottbeli pályafutásukat.

A második félidőben három olyan szituáció volt, amely kulcsfontosságúnak bizonyult, vagy az lehetett volna. A 49. percben négygólos előnynél egy labdaszerzés után Sipos Adrián a keresztlécre lőtte a ziccerét, ráadásul másodpercekkel később Ligetvári Patrikot kiállították.



"Féltem, hogy mindez megbosszulja magát, hiszen az döntő labdának tűnt" - mondta a Tatabánya jobbátlövője. Jelezte, a hátralévő időt szó szerint átvészelték.



"Főleg támadásban voltunk pontatlanok, de a védekezésünk nagyjából stabil volt, és Mikler Roland védésével sikerült két pontot szereznünk" - összegzett Balogh.



Az 57-szeres válogatott játékos az utolsó percben tökéletesen passzolt Bánhidi Bencéhez, de a beálló lövését Viktor Kirejev kivédte, majd az oroszok időt kértek. Az utolsó támadásuk során az őrizetlenül hagyott Timur Gyibirovhoz került a labda, ám a tapasztalt balszélső lövését Mikler Roland óriási bravúrral a kapufára tolta.



"A taktika az volt, hogy Gyibirovot ne hagyjuk lőni, erre én voltam az első, aki kiugrott a balátlövőre. Ezt elég csúnyán elrontottam, óriási hiba volt tőlem, de szerencsére jól sült el, mert Roland a védésével kisegített. Úgy éreztem, Ligetvári Patrik el fog csúszni, és Pavel Atman be tud bújni az egyes és a kettes hely között, nagyon hamar kiugrottam rá, és már nem értem vissza" - magyarázta.



Hozzátette, egy kicsit megzavarodtak, amikor az oroszok átálltak hét a hat elleni játékra, másrészt Gyibirov a lövésénél rálépett a vonalra. A játékvezetők nemcsak ezt nem vették észre, hanem azt sem, hogy egy rossz csere miatt egy másodperccel a vége előtt hét magyar mezőnyjátékos volt a pályán.



Balogh elmondta, hogy a játékosok többségének csak éjjel három óra körül sikerült elaludnia, mert az adrenalin még dolgozott bennük. Vasárnap jutott idő a pihenésre, de délelőtt volt egy regenerációs edzés a konditeremben, délután videózásra került sor, majd edzés következett a Malmö Arenában. Hétfőn újra videózás szerepel majd a programban, 20.30-tól pedig az olimpiai és világbajnok Dánia vár a magyarokra a csoportkör második fordulójában.



A dánok meglepetésre 31-30-ra kikaptak Izlandtól szombaton. Balogh Zsolt ennek kapcsán úgy fogalmazott, felborította a papírformát ez az eredmény, mert mindenki arra számított, hogy a dánok veretlenül lesznek csoportelsők.



"Látszik, hogy az izlandiaknak is nagyon komoly csapatuk van. Arra számítottunk, hogy ha sikerül megvernünk az oroszokat, és minden rendben megy, akkor ki-ki mérkőzést játszhatunk ellenük a továbbjutásért, de ezt alaposan megkavarták" - nyilatkozta.



Leszögezte, fel sem vetődhet, hogy a dánok elleni meccset esetleg elengedik, és csak Izlandra összpontosítanak, meg kell próbálniuk az olimpiai címvédőt is megverni.

Az elmúlt négy évben kilenc alkalommal találkozott egymással a magyar és a dán válogatott, a mérleg két magyar siker, egy döntetlen és hat dán győzelem.



"A dánok ellen sosem könnyű játszani. A közelmúltban általában nem sikerült legyőznünk őket, de voltak nagyon emlékezetes meccseink is. Nem mi vagyunk az esélyesek, de bármikor lehet esélyünk ellenük. Rajtunk nincs nyomás, legyen rajtuk, hiszen kikaptak az első mérkőzésükön" - mondta a Tatabánya kézilabdázója.



A jobbátlövő szerint minden mérkőzéssel és edzéssel egyre jobban összeérik a magyar csapat, amelynek nincs egyszerű dolga, mert a páros játékkapcsolatokból nagyon hiányzik a sérült Bodó Richárd és Lékai Máté.



"A támadójátékunkon látszanak a meg nem értések, de most ezek a lehetőségeink vannak, ebből kell kihoznunk a maximumot" - vélekedett Balogh Zsolt.

Borítókép: facebook/Balogh Zsolt-Rajongói oldal