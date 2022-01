Izland 34-24-re legyőzte Montenegrót a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének negyedik, utolsó fordulójában, szerdán a budapesti MVM Dome-ban.

Az északi szigetország csapatának mindenképpen nyernie kellett, hogy életben tartsa reményét az elődöntőbe jutásra. Esélyeiket tovább növelte, hogy Aron Pálmarsson, Bjarki Már Elísson és Elvar Örn Jónsson számára véget ért a koronavírusos megbetegedés miatti karanténidőszak, így visszatérhettek a keretbe.



A remekül rajtoló izlandiak a 12. percben már 6-1-re vezettek, és ezt követően is nagy fölényben játszottak, így a szünet előtt 17-7-es előnyben voltak.

Montenegrónak már az első félidőben is volt egy 3-0-s sorozata, majd a második felvonás elején is nekirugaszkodott a felzárkózásnak Milos Vujovic vezérletével, aki korábban öt évig Tatabányán kézilabdázott.



Csapata 16-21-ig jutott, ám ezután Ómar Ingi Magnússon és Bjarki Már Elísson góljaival biztossá tette sikerét az izlandi együttes.

Milos Vujovic 11, a Ferencváros irányítója, Bozo Andjelic hat gólig jutott. Magnusson szintén 11, Elísson nyolc találattal járult hozzá a sikerhez.

Az izlandiak elődöntőbe jutnak, ha az esti mérkőzésen a világbajnok Dánia legyőzi az olimpiai címvédő Franciaországot. Utóbbi csak akkor folytathatja a legjobb négy között, ha pontot szerez.

Eredmény, középdöntő, 4. (utolsó) forduló, I. csoport (Budapest): Izland-Montenegró 34-24 (17-8)

később: Horvátország-Hollandia 18.00 Dánia-Franciaország 20.30

Borítókép: Kovács Tamás/MTI