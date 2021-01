Az első félidő 21-14-es spanyol vezetéssel zárult a férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjének utolsó magyar érdekeltségű talákozóján.

A mérkőzést a spanyol csapat kezdte jobban. Bár az első találatukra hetesből még válaszolni tudtunk, ezt követően azonban Sole és Entrerrios találataival 3-1-re elhúzott ellenfelünk. Nem sokkal később Szita szépített, tovább azonban nem sikerült zárkózni.

A 8. percre a spanyolok 7-2-re megléptek, ezután viszont egy 4-0-s rohammal 1 gólra csökkentették a magyarok a különbséget.

A 13. percben Sunajko góljával kiegyenlítettünk, ezt követően pedig felváltva hulltak a gólok, mindkét oldalon. A 16. percben Székely mutatott be hatalmas védést, de a videózás után megállapították, hogy már a gólvonalon túlról kotorta ki a labdát, így 10-8-ra ismét megléptek a spanyolok. Néhány másodperc múlva egy hibát követően az ellenfélhez játékosához került a játékszer, aki élt a lehetőséggel és 3 gólosra növelte az előnyt. Ezúttal azonban nem engedtük, hogy még tovább növelje előnyét ellenfelünk, 2 gyors találattal csökkentettük a hátrányt. A spanyolok sem engedtek ki, 3 góllal válaszoltak, így 14-10-re módosították az eredményt.

Kilenc perccel az első játékrész vége előtt Gulyás István időt kért. Hiába volt azonban a rövid pihenő, a magyaroknak nem sikerült ritmust váltaniuk és a továbbiakban is sok hibával játszottak, amelyet ki is használt az ellenfél, és ismét 6 gólosra növelte előnyét. Alig 3 perccel a félidő vége előtt már 7 volt közte, ez pedig meg is maradt a sípszóig.

Spanyolország-Magyarország: 21-14

Borítókép: Slavko Midzor/Pixsell/MB Media/Getty Images