Gulyás István szövetségi kapitány szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott letisztultabban játszott vasárnap Portugália 31-30-as legyőzése során a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.

"Nyugodtabb volt az egész csapat és letisztultabban kézilabdázott, bár még mindig előfordult, hogy elvitte a játékosokat a szívük, de tudtak váltani" - nyilatkozta a szakvezető a válogatott hétfői, online sajtóbeszélgetésén.

A magyarok csütörtökön 31-28-ra kikaptak Hollandiától, vasárnap 31-30-ra legyőzték Portugáliát, kedden 18 órától pedig Izland ellen zárják a csoportkört. Máthé Dominik nyolc találattal a mezőny legeredményesebb játékosa volt vasárnap, és öt másodperccel a vége előtt az ő gólja döntött, így a találkozó legjobbjának is megválasztották. Mint elmondta, nagy felelősséget és egyben büszkeséget jelentett az utolsó lövés, hiszen nagyon örül neki, hogy a csapat és Lékai Máté rábízta a feladatot.

"Ilyen figura még sosem jött ki rám. Máténak köszönhető, hiszen bennem bízott a legjobban" - mondta a norvég Elverum jobbátlövője, aki még csak egyszer nézte vissza az utolsó bombáját, mert már inkább az Izland elleni meccsre szeretne összpontosítani. Máthé felidézte, hogy az első félidő elején is görcsösek voltak, ahogyan a hollandok ellen szinte végig, Portugália vezetett is, de végre megtörtént az áttörés, és reményei szerint "innen már csak felfelé vezet az út".

Amennyiben a magyarok kikapnak az északi szigetország csapatától, biztosan kiesnek, ha legalább két góllal nyernek, biztosan továbbjutnak. Egygólos siker esetén az is kell a középdöntőbe kerüléshez, hogy a 20.30-kor kezdődő meccsen Hollandia ne nyerjen Portugália ellen. Ha a magyar-izlandi találkozó döntetlenre végződik, a társrendezőknek portugál sikerért kell szurkolniuk este.

Az irányító Lékai Máté elárulta, ők is átszámolták mindegyik forgatókönyvet, tudják, hogy minél több góllal nyernek, annál jobb, ezért elsősorban saját magunkra kell figyelniük, nem a másik meccsre. A Telekom Veszprém játékosa ismét leszögezte, hogy szélesebben kell játszaniuk, vagyis többet kell foglalkoztatniuk a szélsőiket, mert hosszú távon nem kifizetődő, ha csak középen erőltetik a támadásaikat. Ennek kapcsán Gulyás István hangsúlyozta, a két és fél éve alkalmazott játékukon, a fő stratégiájukon nem kívánnak változtatni, de a bokasérüléssel bajlódó Bánhidi Bence kiesésével jóval többet egy-egyeztek, az volt a cél, hogy a beállók teret nyissanak az irányítónak, és ebben benne lett volna a szélsők aktívabb foglalkoztatása.

Lékai az izlandiakról elmondta, mindkét eddigi meccsüket látták, és mivel nagyon gyors csapatról van szó, a magyaroknak sokkal gyorsabban kell visszarendeződniük, mint a portugálok ellen. Hozzáfűzte, nagyon fontosak lesznek támadásban az egy-egy elleni szituációk, a két kiváló kapusukból pedig alaposan fel kell készülni. Az irányító elmondta, reményei szerint kedden nem kezdenek olyan rosszul, mint az első két csoportmeccsükön, illetve két évvel ezelőtt az Izland elleni meccsen. Az előző Európa-bajnokságon is a csoportkör utolsó fordulójában találkozott a két együttes, az északiak a szünetben három góllal vezettek, ám a magyarok szenzációs második félidőt produkáltak és végül hat találattal nyertek. A szövetségi kapitány elárulta, néhány napja már készülnek a harmadik ellenfélre, és bár elővette a két évvel ezelőtti jegyzeteit, de azóta mindkét csapat összetétele és némileg a játéka is változott.

Gulyás István megjegyezte, fontos, hogy Izland ellen is stabilak maradjanak, és ha két-három góllal vezetnek, azt ragadják meg és növeljék tovább az előnyt, hiszen a portugálokat többször is visszaengedték. Nagy László csapatvezető úgy értékelt, a portugálok ellen már felszabadultabban kézilabdázott a válogatott, de megint voltak olyan hibák támadásban és védekezésben is, amiket nem lett volna szabad elkövetni.

Borítókép és fotók: MKSZ/Kovács Anikó