A magyar együttes húsz fős keretéből ezúttal is Andó Arián, Szöllősi Szabolcs, Krakovszki Bence és Imre Bence maradt ki.

A mezőny legjobbjának Bánhidi Bencét választották, aki mind a tíz lövését gólra váltotta.

Jó néhány magyar hibával kezdődött a meccs, a szerbek egy 4-1-es sorozattal elléptek (7-5), ezután viszont hét percig nem találtak be, amit egy 4-0-s szériával használtak ki az egyre jobban védekező Bánhidi Bencéék.

Többször is elhúzhattak volna három góllal, ez először a 27. percben sikerült, de Bánhidi és Krakovszki Zsolt hibája után 14-13-as részeredménnyel mentek a szünetre a csapatok.

A pihenő után a szerb kapuba Dejan Milosavljev helyett Vladimir Cupara érkezett, aki négy évig Veszprémben védett. Korábbi csapattársai közül Sipos Adrián és Ligetvári Patrik, korábbi ellenfelei közül Szita Zoltán és Krakovszki Zsolt lövését védte, csapata mégsem tudta átvenni a vezetést. Nem utolsó sorban azért, mert a Palasics Kristóf helyére beküldött Bartucz László is bravúros védéseket mutatott be a másik oldalon.



Ebben az időszakban sem használta ki minden lehetőségét a magyar válogatott, nem volt hibátlan a játék, de minden hibát sikerült szinte azonnal ellensúlyozni egy védéssel, egy jó védekezéssel vagy egy góllal. A szerbek kilenc percig nem találtak be, ekkor Siposék megint csináltak egy 4-0-s sorozatot, ettől még magabiztosabbá váltak, Bartucz pedig újabb bravúros védésekkel segítette a csapatot. A cserejátékosok ezúttal jól szálltak be, az 52. percben már 25-20 volt az állás, de egy hármas gólszériával visszakapaszkodott az ellenfél.

Amikor Bánhidi Bence betalált, már két perc sem volt hátra, és 28-25-ös előnyben voltak a magyarok, akik végül egy találattal győztek.

Palasics hat, Bartucz öt védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Vukasin Vorkapic és Nemanja Ilic öt-öt, a NEKA-n nevelkedett, majd Tatabányán és Veszprémben is megfordult Uros Borzas négy gólt lőtt. A Veszprém beállója, Dragan Pechmalbec kétszer volt eredményes. Dejan Milosavljev négy, Vladimir Cupara hat védést mutatott be.



Az Európa-bajnokság győztese - illetve a kvótával még nem rendelkező legjobb csapat - kijut a nyári, párizsi olimpiára. A következő két legjobb együttes, amely még nem kvalifikált az ötkarikás játékokra vagy a selejtezőtornára, részt vehet a márciusi selejtezőn.

A magyarok pénteken 26-24-re nyertek Montenegró ellen, kedden 20.30-tól pedig Izlanddal játszanak. A csoportok első két-két helyezettje jut tovább a középdöntőbe.A magyar együttes már biztosan találkozik a házigazda németekkel a kölni csoportban.



Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt