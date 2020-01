Fazekas lő, gól!” – a kézilabda-válogatottban nem ezt szoktuk meg az elmúlt két évtizedben, hiszen a nemzeti csapat szerelését 237-szer magára öltő kiváló kapus, Fazekas Nándor bravúros védéseiről, nem pedig lövéseiről híresült el. Ám könnyen lehet, hogy hamarosan változik a helyzet.

Ugyanis a most 43 éves sportoló 16 esztendős fia, Gergő már az ifjúsági, vagyis U18-as válogatott vezéregyénisége, valamint a felnőtt NB I/B Nyugati csoportjában éllovas Veszprémi KKFT gárdájának is meghatározó tagja.

Nem is csoda, a kézilabda a vérében van. Két-három évesen már kinn volt édesapja Bundesliga-meccsein, lényegében a pálya mellett nőtt fel, és soha nem is lehetett elszakítani onnan.

„Kisebbik testvérem kapus, ugyanúgy, mint apa, míg az idősebbik öcsém hozzám hasonlóan irányítót játszik" – magyarázza a családon belüli leosztást Gergő. – "A kézilabda természetesen kitölti a mindennapjainkat, elég sokat beszélünk róla, de az is előfordul, hogy csak simán kimegyünk a kertbe játszani.”

A világklasszis kapus, amikor csak teheti, ott van a fiúk mérkőzésén, Gergőnek is elmondja a véleményét, de a taktikába természetesen nem szól bele. A kisebbik veszprémi klubban egyébként is remek munkát végeznek: roppant fiatal csapattal vezetik a másodosztályú bajnokságot, a korosztályos válogatott irányító 11 mérkőzésen 57 gólt szerzett.

„Természetesen örülök, amikor jól megy a játék, és gólokat tudok lőni, de nekem ugyanakkor az is boldogság, ha csak egyszer találok be és adok mellé tíz gólpasszt" – mondja Gergő, aki, ha a csapatával így folytatja, hamarosan az NB I-ben találhatja magát. – Tudjuk, hogy most még csak az évad felén vagyunk túl, és a második fele legalább ilyen nehéz lesz. De természetesen nagy álmunk az NB I, nekem is, szerintem minden fiatal játékos szeretne ott játszani.”



