A magyar férfi kézilabda-válogatott egyik legemlékezetesebb mérkőzése volt a 2012. augusztus 8-án lejátszott olimpiai negyeddöntő Izland ellen, ahol a magyar csapat egy végletekig kiélezett hosszabbításba torkolló találkozón legyőzte a négy évvel korábban olimpiai ezüstérmet szerző izlandi válogatottat.



A találkozó egyik legdrámaibb jelenete, amikor 12 másodperccel a vége előtt egygólos izlandi vezetésnél Snorri Gudjohnsson büntetőjét Fazekas Nándor óriási bravúrral hárította, az ellentámadásból Lékai Máté egyenlített ki hosszabbításra mentve a találkozót.







A londoni olimpián a férfi kézilabda válogatottunk, az előző Eb elődöntőseivel, (Dánia, Szerbia, Spanyolország, Horvátország) valamint az Ázsia győztes Dél-Koreával került egy hatosba. A csoportból az első négy helyezett jutott tovább.



Mocsai Lajos legénysége, az Európa-bajnok dán csapattal kezdett, akiktől egy nagyon izgalmas találkozón szenvedett kétgólos vereséget. Két nappal később, ha nehezen is de nyerni tudtunk Korea ellen, majd jött két kalkulált, de a vártnál súlyosabb vereség: a horvátoktól 7, a spanyoloktól 11 góllal kaptunk ki. Az utolsó csoportmeccsen Szerbia ellen csak a győzelem jelenthetett továbbjutást. Ekkor a szerbeknél olyan játékosok voltak, mint a későbbi veszprémi Momir Ilic, a Veszprémből távozó Marko Vujin, valamint a korábban Szegeden is játszó Rajko Prodanovic. A magyar csapat azonban szenzációs mérkőzésen, Mocsai Tamás 9 góljának is köszönhetően 26-23-ra legyőzte a szerb válogatottat, és így csoportnegyedikként továbbjutott a legjobb nyolc közé.





A szerbek ellen Mocsai Tamás vezetésével győztünk.

Az izlandi válogatott, a franciákkal, a svédekkel, a tunéziaiakkal, a házigazda britekkel, valamint az argentínokkal kerültek össze. Gudmundur Gudmundsson együttese nehézkes győzelemmel kezdett Argentína ellen majd könnyedén verték

A negyeddöntőben pedig Magyarország csapatával találkoztak.





Az utolsó perc jelenete a lelátóról.



Aki látta, azért, aki pedig nem látta, azért nézze meg.