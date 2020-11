A magyar férfi kézilabda-válogatott óriási meglepetésre 32-29-re legyőzte szerdán az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországot az Eurokupa első fordulójában, Veszprémben.

A vendégek mindössze egyszer, a 11. percben 7-6-nál vezettek.

Eredmény, férfi Eurokupa, 1. forduló:

Magyarország-Spanyolország 32-29 (17-13)

A koronavírus-járvány miatt rendkívül tartalékos házigazdák meccskeretében hét újonc is szerepelt. Gulyás István szövetségi kapitány szintén megbetegedett, ezért José María Rodríguez Vaquero és Nagy László irányította a csapatot.



Mikler Roland bravúros védéseinek és az összeszedett támadójátéknak köszönhetően jól kezdtek a házigazdák, így a spanyolok csak a 11. percben tudták átvenni a vezetést. Bodó Richárd lövései pontatlanok voltak, Máthé Dominik és Rosta Miklós azonban remekelt, így csapatuk visszavette a vezetést, sőt egy 5-0-s sorozat után a 16. percben az Eurokupában is címvédő spanyolok időt kértek (11-7).



A magyarok lendületét és összpontosítását ez sem törte meg, a folytatásban is kiválóan teljesítettek védekezésben és támadásban egyaránt, a 25. percben óriási meglepetésre már 17-10 volt az állás, így Jordi Ribera szövetségi kapitány ismét időt kért.



(Kép: MTI/Vasvári Tamás)



Az első félidő utolsó három gólját a spanyolok szerezték, és mivel a szünet előtt kettős emberelőnybe kerültek, a második felvonás elején felzárkóztak 17-14-re. A vendégek egyre szigorúbban védekeztek és igyekeztek gyorsabban támadni, ám a magyar válogatott erre is megtalálta az ellenszert, és határtalan lelkesedéssel a 48. percre visszaállította a hétgólos különbséget (28-21).



A hajrában sem változott a játék képe, és bár a legutóbbi két Európa-bajnokság győztesének sikerült kozmetikáznia az eredményt, a magyar csapat végül 32-29-re nyert.



A mezőny legeredményesebb játékosa Rosta Miklós volt hét góllal, Máthé Dominik ötször talált be, Bodó Richárd viszont mind az öt lövését elrontotta. A spanyolok közül Rubén Marchán hat gólt dobott. A meccs legjobbja Mikler Roland volt.



(Kép: MTI/Vasvári Tamás)



A két együttes 37. alkalommal találkozott egymással, 19 spanyol siker és öt döntetlen mellett ez volt a 13. magyar győzelem.

"Nagyon komplett mérkőzést tudtunk játszani, a srácok az utolsó percig nagyon akartak, kitették a szívüket, lelküket a pályára. Mindenki kivette a részét a sikerből. Az volt a legfontosabb, hogy hatvan percen keresztül mi domináltunk" - nyilatkozta Chema Rodríguez, a magyar válogatott edzője.



Nagy László hozzátette, a szakmai stáb maximálisan elégedett, mert mindenki felszabadultan játszott és teljesítette az elvárásokat.



A magyarok szombaton 18 órától a horvát válogatott vendégei lesznek Eszéken. A sorozat negyedik résztvevője Szlovákia.

Az Eurokupában rendszerint azok a csapatok indulnak, amelyek már kijutottak a következő Európa-bajnokságra, ezért nem vesznek részt a selejtezősorozatban. A magyarok a szlovákokkal együtt házigazdái lesznek a 2022-es tornának, így a kontinensbajnoki címvédő spanyolokkal, valamint a legutóbb ezüstérmes horvátokkal játszanak az európai szövetség versenysorozatában jövő májusig.

Kép: MTI/Vasvári Tamás