José María Rodríguez Vaquero - sportági becenevén Chema -, a magyar férfi kézilabda-válogatott másodedzője szerencsésnek tartja a szakmai stábot a bőséges merítési lehetőség miatt.

A spanyol tréner hétfőn az M1 aktuális csatornán emlékeztetett, hogy sérülés miatt a januári, svédországi Európa-bajnokságon is sokan hiányoztak a keretből, a csapat mégis remekül szerepelt, és a kilencedik helyen végzett. A jövő januári egyiptomi világbajnokság előtt a koronavírus-járvány jelent veszélyt, de kollégáival együtt szerencsésnek mondhatják magukat, mert - mint mondta - van választási lehetőségük, hiszen sok magyar játékos képes magas színvonalon kézilabdázni.

Chema Rodríguez hozzátette, már eddig is sokat tanult és sok élménnyel gazdagodott a magyar válogatott edzőjeként, és örül, ha tudott segíteni az együttesnek. A világjárvány alatt is gyakran beszélnek Gulyás István szövetségi kapitánnyal, illetve Nagy Lászlóval, a szövetség alelnökével, és úgy készül, hogy ott lesz a válogatottal a vb-n is.



A spanyol tréner úgy fogalmazott, a magyar csapat már most is remek, de továbbra is az a céljuk, hogy csökkentsék a hibákat.



A január 13-31. között sorra kerülő világbajnokságon a magyarok Németország, Uruguay és a Zöld-foki Köztársaság társaságában a gízai A csoportban szerepelnek majd. Rodríguez szerint elsődleges céljuk továbbjutni a csoportkörből, de "nagyon nehéz torna lesz, a járvány sok mindent befolyásolhat".



Hozzátette, a családját és portugál klubcsapatát, a Benficát - amelyet vezetőedzőként irányít - egyelőre elkerülte a világjárvány. A lisszaboniak - az FC Portóhoz és a Sportinghoz hasonlóan - nyolc forduló után százszázalékos teljesítménnyel állnak a tabella élén.

Borítókép: mksz.hu